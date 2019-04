[P] Calculatoarele uzate din companii devin echipamente utile pentru școli: Intră în cercul solidarITății!

„Pe lângă beneficiile ecologice, colectarea separată și reciclarea deșeurilor electrice și electronice are și importante valențe economice și sociale ce decurg din valorificarea materiilor prime și reutilizarea unor echipamente recondiționate de către utilizatori din comunități defavorizate. Astfel, multe calculatoare, în urma recondiționării, capătă o nouă viață prin utilizarea lor de către școli, centre de plasament sau ONG- uri”, a declarat Valentin Negoița, Președinte ECOTIC.Nevoia de echipamente IT pentru școlile din România continuă și în anul 2019, cu precădere pentru cele din mediu rural și județele din regiuni mai puțin dezvoltate . Necesarul de echipamente poate fi acoperit inclusiv din deșeurile de calculatoare cărora li se pot aplica o serie de proceduri prin care pot fi readuse la viața și refolosite.În plus, este cunoscut deja ca beneficiile de protejare a mediului sunt mult mai mari în cazul reutilizării deșeurilor, astfel având un impact de mediu mult mai scăzut decât prin simpla lor reciclare.În anul 2019, Asociația Ateliere Fără Frontiere (AFF), cu sprijinul Ecotic, își propune să colecteze o cantitate importantă de deșeuri de echipamente IT care sa conducă la recuperarea și refolosirea a peste 2500 de calculatoare pentru școlile din zone defavorizate din România.„În anul 2018 AFF a colectat peste 120 de tone de DEEE din care a recondiționat în cadrul atelierului său de inserție socială 2163 de unități PC complete pe care le-a oferit in cea mai mare parte către 174 de școli cu 34 418 de elevi-beneficiari.” a declarat Patrick Ouriaghli, directorul general al asociației.În vederea creșterii numărului de deșeuri de echipamente reutilizate, Ecotic si AFF organizează o campanie naționala în randul organizatiilor care caseaza echipamentele IT uzate și astfel generează DEEE, pentru a preda deșeurile de echipamente IT, în special calculatoare, către AFF pentru a fi reparate și oferite școlilor.Campania se adresează în principal companiilor care generează anual un numar relevant de DEEE IT, respectiv computere care sunt casate. De multe ori aceste deșeuri pot deveni o problema prin ocuparea inutilă a unor spații de depozitare, iar organizațiile de orice tip au obligația legală de a gestiona responsabil acest tip de deșeu. Partenerii campaniei Intră în cercul solidarITății! pot oferi opțiuni eficiente cu un impact de mediu scăzut, respectiv colectarea în vederea reutilizării și reciclării DEEE.Companiile sau organizațiile care au predat cele mai multe deșeuri de calculatoare vor fi premiate la finalul anului in cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, editia a XII-a, organizata de Ecotic, în cadrul a doua categorii – IMM si companii mari, oferindu-le vizibilitate premianților pe toate canalele media ale galei menționate.Campania Intră în cercul solidarITății! se desfașoară între 18 aprilie și 31 octombrie 2019, la nivel național, iar participanții se pot înscrie pe www.reconect.ro și www.ecotic.ro ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteți un e-mail la logistica@ecotic.roAFF este o organizație românească nonprofit, cu misiunea de a realiza inserția socio-profesională a persoanelor vulnerabile. În cadrul atelierului reconect, unul dintre serviciile AFF este cel de colectare DEEE, cu focus pe cele IT, oferind serviciul unic de recondiționare a calculatoarelor, oferite ulterior școlilor din zone marginalizate. Pentru mai multe detalii transmiteți un e-mail la colectare@atelierefarafrontiere.ro