[P] Cum sprijină Recolamp în continuare colectarea selectivă și reciclarea în România?

Preluând un model de succes din alte țări, Recolamp a apărut tocmai pentru a susține companiile producătoare de echipamente de iluminat să-și îndeplinească obligațiile europene pe care le avea România pe acest segment de deșeuri numite DEEE – deșeuri din echipamente electrice și electronice. Recolamp face parte acum din asociația Eucolight - vocea organizațiilor din Europa care se ocupă cu gestiunea deșeurilor de echipamente de iluminat, în numele producătorilor pe care îi reprezintă.Fiind o asociație non-profit ce asigură transferul de responsabilitate al producătorilor ce pun pe piață produse din categoria 3, 4 și 5 – echipamente de iluminat (conform clasificării din OUG 5/2015), scopul său este acela de a crea un sistem pentru colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din echipamente de iluminat uzate, la standarde europene, în condiții de maximă siguranță.În cei aproape 12 ani de activitate, Recolamp a derulat numeroase campanii de informare și educare menite să schimbe mentalitățile privind colectarea selectivă și reciclarea la nivelul publicului, cât și campanii de colectare pentru companii și profesioniști cu scopul creșterii gradului de colectare a deșeurilor din echipamente de iluminat.Astăzi, Recolamp reprezintă peste 240 de producători de echipamente de iluminat din România, având parteneriate cu peste 50 de operatori de colectare/ tratare/ valorificare și cu peste 13.000 de generatori de deșeuri la nivel național. Rețeaua Recolamp a contribuit la creșterea continuă a cantităților de deșeuri colectate și reciclate an de an, ajungând de la 25 de tone în anul 2008 la peste 1.136 tone în anul 2018. Prin eforturi susţinute şi datorită expertizei acumulate în calitate de jucător cheie, Recolamp a îndeplinit în siguranţă obligaţiile legale de reciclare şi valorificare pentru fiecare dintre participanții săi. Raportat la cum arată piață în 2008, când colectarea selectivă și reciclarea erau privite cu reticență, chiar suspiciune, rezultatul din 2018 este un succes în sine. În 2018 ținta de colectare realizată a ajuns la 46.9% din cantitățile puse pe piață în ultimii 3 ani. Deși există voci sceptice care încă susțin că nu se face primăvară cu o floare, nici reciclare cu un bec ars, fiecare deșeu colectat corect și care ajunge la centrele de reciclare are un impact important asupra mediului. Asta pentru că, prin reciclare, sunt valorificate toate materiile prime dintr-un bec, fiind reintroduse în circuitul economic, iar substanțele toxice, ca mercurul, sunt extrase și depozitate în condiții de maximă siguranță.Cifrele care vorbesc despre rețeaua noastră spun povestea efortului depus pentru a-i informa și educa pe oameni, atât cei din industrie, cât și populația. Ne-am axat pe marii generatori de astfel de deșeuri, cum sunt clădiri de birouri, lanțuri de retail, fabrici, parcuri logistice, instituții de învățământ și de sănătate, și am reușit să ii aducem în rețeaua noastră.Mai este mult de lucru pe piață, iar noi continuăm să ne extindem rețeaua de colaboratori, să invităm companiile și instituțiile să aleagă Recolamp ca și partener. Continuăm, de asemenea, să dezvoltăm și să implementăm noi campanii de informare și conștientizare pentru a ajunge cât mai aproape de oameni și a-i determina să colecteze selectiv deșeurile din echipamentele de iluminat.Colaborarea cu Recolamp este gratuită, iar companiile interesate pot găsi mai multe detalii aici: https://recolamp.ro/generatori-deseuri/companii-institutii/ În ceea ce îi privește pe consumatorii casnici, cei care colectează selectiv deșeurile pot descoperi care sunt cele mai apropiate puncte de reciclare consultând harta https://recolamp.ro/colt-verde