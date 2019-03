Studiu: Poluarea aerului cauzează mai multe decese în fiecare an decât tutunul

Poluare in Bucuresti

Poluare este responsabilă pentru aproximativ 800.000 de decese premature din Europa în fiecare an, un record amenințător, care atinge aproape 9 milioane în întreaga lume, transmite Societatea Europeană de Cardiologie, potrivit Le Monde.



În raportul său din 2018, publicat în octombrie, Agenția Europeană de Mediu a concluzionat că numai expunerea la particule fine a fost responsabilă pentru aproximativ 422 000 de decese premature în toate cele 41 de țări europene, dintre care 391 000 în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE).În total, decesele din cauza poluării aerului înconjurător ar ajunge, de fapt, la 790 000 la nivel continental, din care 659 000 în UE, asigură autorii studiului condus de o echipă de cercetători germani Institutul de Chimie Max Planck. La nivel global, acestea ajung la cifra impresionantă de 8,8 milioane de decese pe an, aproape dublu față de cele 4,5 milioane de decese reținute până în prezent de Organizația Mondială a Sănătății (OMS)."Pentru a pune aceste rezultate în perspectivă, asta înseamnă că poluarea aerului produce mai multe decese în fiecare an decât tutunul, care este responsabil de 7,2 milioane de decese, potrivit OMS", a transmis unul dintre autori, Thomas Münzel , de la Universitatea din Mainz (Germania), care spune că "se poate evita fumatul, nu și respirarea aerului poluat."