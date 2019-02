EUObserver: Acordul comercial UE-SUA înseamnă un dezastru pentru climă

Comisia Europeană se dovedește a fi generoasă când vine vorba de cadouri comerciale transatlantice. Anul trecut China a blocat importurile de soia din SUA, văduvind o recoltă-record de cea mai mare piață externă a ei. Din fericire, președintele Comisiei Jean-Claude Juncker a fost pe fază pentru a-i promite lui Trump că Europa își va mări importurile.





Începând de atunci, n-a mai existat niciodată pe piața europeană o cantitate atât de mare de soia americană modificată genetic. UE importă acum din SUA cu 112% mai multă soia decât în anul precedent, inundând piața UE a furajelor pentru ferme industriale. Vești proaste pentru bunăstarea animalelor, vești proaste pentru mediul înconjurător.





Iar această nouă maree de soia americană nu numai că încurajează agricultura industrială - ea ucide totodată și clima.





Biocombustibilul produs din soia americană ar trebui să fie considerat mult prea nesustenabil pentru a putea fi vândut la pompă în UE: înseși cifrele Comisiei afirmă că el e de două ori mai nociv pentru climă decât dieselul fosil.





Un alt cadou menit să evite orice furtună comercială ce s-ar putea ivi la orizont este reînceperea toxicelor negocieri transatlantice privind cooperarea legislativă și recunoașterea reciprocă a standardelor din industria chimică.





Cum standardele chimice din UE sunt mult mai solide decât cele din SUA, orice negociere urmărind armonizarea standardelor ori procedurilor cu scopul diminuării costurilor pentru companiile chimice nu poate să ducă decât la coborârea ștachetei pentru standardele europene.





La Bruxelles, Crăciunul pare că durează până la sfârșitul lui ianuarie.









Mai mult, fracking-ul este extrem de nepopular în Europa. Cetățeni de pe întreg continentul au făcut ani de zile campanie împotriva lui și, cu excepția guvernului britanic, Europa a decis să respingă gazele de șist.







Începând de anul trecut, mesajul Comisiei e acela că politicile sale comerciale nu țin cont decât de promovarea dezvoltării sustenabile, oprirea schimbării climei și apărarea interesului public.





Realitatea este departe de așa ceva. Atât de disperați sunt ei să evite un război comercial cu SUA încât sunt dispuși să distrugă prin aceste negocieri viitorul planetei noastre și sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE.





Negociatori comerciali europeni privesc din nou dincolo de Atlantic. Temându-se de următorul mesaj al lui Trump pe Twitter, care fie va mări taxele vamale pe automobilele din UE (eșec), fie le va reduce pe cele pe oțelul și aluminiul din UE (victorie), ei navighează pe ape tensionate. În vreme ce negociatorii UE le oferă omologilor americani o gamă de cadouri comerciale, colegii lor de la comunicare oferă publicului promisiuni lipsite de conținut cum că n-ar exista nici un motiv de îngrijorare. Dar, pe tăcute, mediul înconjurător și interesul public sunt lovite fără milă, scrie EuObserver, citat de Rador.Dar, începând de săptămâna trecută, europenii sunt în măsură să-și umple rezervoarele cu biocombustibil produs din soia americană, după ce Comisia a adoptat criteriile de sustenabilitate pentru acesta.O victorie pentru Trump, un eșec periculos pentru climă.Comisia pare a fi dispusă să sacrifice sănătatea propriilor cetățeni și a mediului pentru a-i face pe plac lui Trump (și industriei chimice).Care a fost cea mai generoasă ofertă recentă a UE la masa negocierilor? Vom importa mai mult gaz natural lichefiat - cu alte cuvinte, gaze de șist obținute prin fracking. Gazul obținut prin fracking este extrem de controversat, întrucât are un impact puternic negativ asupra mediului și sănătății umane și contribuie și la schimbarea climei. A face Europa chiar și mai dependentă decât e de importurile de combustibili fosili nu e răspunsul la criza climei și în mod clar nu e în conformitate cu Acordul de la Paris.Dar iată că, prin noul acord comercial transatlantic, UE asigură sprijin financiar și politic pentru creșterea importurilor de gaze de șist din SUA. Din nou, mediul, clima și interesele cetățenilor sunt neglijate.Articol de Lora Verheecke și Mute Schimpf (activiste comercial la Friends of the Earth Europe)