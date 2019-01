VIDEO Imagini rare cu caprele negre din Parcul Naţional Piatra Craiului

În iernile grele, cu multă zăpadă, caprele negre coboară în zone mai joase, unde preferă versanții înclinați, cu stânci, de pe care cade zăpada. Aici găsesc hrana și se adăpostesc de prădători, în special râșii. Iarba uscată este ușor descoperită de sub stratul de zăpadă, în aceste zone caprele negre găsind și mușchi, licheni sau cetină de molid, spun specialiştii Romsilva.Parcul Național Piatra Craiului are o suprafață de 14.800 de hectare în județele Brașov și Argeș, din care 10.860 de hectare păduri. Parcul are o zonă de protecție de aproape 5.800 de hectare.