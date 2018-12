[P] 1.000.000 de baterii uzate colectate în campania "Privește Partea Pozitivă"

Peste 20.000 Kg de baterii uzate au fost predate în punctele de colectare din magazinele din România în ultimul an, în cadrul campaniei "Privește Partea Pozitivă" organizată de Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB). De la începutul anului și până în prezent, 30.000 de români s-au implicat în program, predând în cele 550 de magazine partenere din țară, peste 1 milion baterii uzate.

"Privește Partea Pozitivă" își propune să încurajeze românii să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător, prin colectarea selectivă și predarea bateriilor uzate spre reciclare în punctele de colectare din magazinele pe care le frecventează. În schimbul lor, baterii noi sunt oferite cadou tuturor celor implicați. Pentru colectare, organizatorii pun la dispoziție participanților care se înscriu în program plicuri speciale, iar magazinele sunt dotate cu recipiente speciale, din care bateriile sunt preluate ulterior pentru a fi reciclate.

Unul dintre mecanismele pe care campania îl folosește pentru a facilita obiceiul reciclării este aplicația mobilă „Unde Reciclăm”, harta interactivă cu ajutorul căreia utilizatorii găsesc cel mai apropiat punct de colectare SNRB și pot obține informații cu privire la campaniile promoționale în derulare.

Bateriile și acumulatorii uzați sunt cele mai periculoase deșeuri municipale generate, cu un impact nociv asupra mediului inconjurator și sănătății umane. Atunci când sunt eliminate în sol, substanțele periculoase conținute de baterii (nichel, mercur, cadmiu, plumb) intră în pânza freatica ajungând ulterior în apa potabilă. Metalele grele eliberate cauzează afecțiuni grave ale sistemului nervos și respirator și sunt asociate cu bolile de inimă, cancere și alte disfuncționalități critice. Riscurile sunt cu atât mai mari, cu cât gestionarea greșită a deșeurilor de baterii are acțiune imediată.





Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) este o organizație colectivă a producătorilor de baterii și acumulatori, având ca scop preluarea obligațiilor și responsabilităților acestora privind colectarea, tratarea și valorificarea bateriilor și acumulatorilor uzati în conformitate cu HG 1132/2008 și a legislației complementare. SNRB este membru fondator EUCOBAT - organizația pan europeană a sistemelor colective de gestionare a deșeurilor de baterii.





Aflată deja la cea de-a treia ediție, campania instituie un mecanism de recompensare prin care pentru fiecare 20 de baterii uzate predate în magazinele partenere SNRB, cetățenii primesc gratuit 4 baterii noi, de tip R3 (AAA) sau R6 (AA)."Anual, la gropile de gunoi din România ajung 50 de milioane de baterii - o cantitate enormă dacă ne gândim la efectele nocive ale acestor mici bombe ecologice. În ultimii 4 ani ne-am concentrat pe construirea de soluții la îndemâna tuturor cetățenilor, astfel că beneficiind de sprijinul partenerilor noștri responsabili și de implicarea clienților care le-au trecut pragul magazinelor, am reușit să salvăm peste 1 milion de baterii consumate prin campania 'Privește Partea Pozitivă'. Cantitatea colectată în cadrul campaniei este aproape dublă față de anul anterior, ceea ce ne arată că treptat obiceiul de a colecta selectiv poate fi cultivat. Eforturile noastre vor continua și anul viitor, educarea și sensibilizarea populației cu privire la problemele de mediu fiind unul dintre angajamentele SNRB", au declarat reprezentanții Asociației SNRB.Din 2015 și până azi, în "Privește Partea Pozitivă" s-au colectat circa 45 de tone de baterii, creșterea vizibilă de la un an la altul constituind o dovada a faptului că oamenii înțeleg importanța reciclării și acționează, atunci când sunt informați, iar programul are continuitate.Conform datelor publicate de Eurostat, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește bateriile reciclate (21% dintre bateriile vândute în țara noastră au fost reciclate în anul 2015, în timp ce media la nivel european este de 44%).O nouă ediție a campaniei „Privește Partea Pozitivă” va începe în ianuarie 2019. Printre cei 122 de parteneri SNRB se numără rețelele magazinelor eMag, Flanco, UPC, F64, LaDoiPași, lista completă putând fi consultată cu ajutorul aplicației "Unde Reciclăm" sau pe