[P] Recolamp - 11 ani și 4.650 de tone de deșeuri colectate și reciclate

Recolamp este unul dintre primii susținători, din România, ai colectării selective şi reciclării deșeurilor provenite din echipamente de iluminat. Am început aventura în 2007 când nu exista infrastructură de colectare, legislaţia abia dacă era cunoscută, iar gradul de conștientizare al pericolului la care ne expuneam era extrem de scăzut. Am luat-o de la zero şi am construit, prin forţe proprii, cea mai mare reţea naţională de colectare, oferind gratuit serviciile noastre către generatorii de deşeuri rezultate din echipamente de iluminat.

România reciclează doar 15% din deșeurile provenite din echipamente electrice. Suntem convinși că se poate mai mult

Ce am reușit să facem în 11 ani

Cum arată viitorul pentru noi

An de an, Asociația Recolamp și-a consolidat infrastructura de colectare ajungând, în 2018, la parteneriate cu peste 13.500 de generatori de deșeuri în întreaga țară, 46 de colectori activi și 16 reciclatori.





După 11 ani de muncă, datele vorbesc de la sine: am colectat și reciclat peste 4.650 de tone de deșeuri generate de producătorii de echipamente electrice. Adică becuri, neoane, corpuri de iluminat arse. Aceste deșeuri sunt toxice pentru mediu şi sănătatea oamenilor, iar datorită nouă au ajuns în instalațiile de reciclare, unde elementele periculoase au fost tratate conform normelor în vigoare. În plus, categoriile de materiale reutilizabile (sticlă, metal, plastic) au fost extrase şi reintroduse într-un nou ciclu de producţie.Activitatea noastră, ca asociație de profil, este vitală. Fără noi, toate aceste deşeuri ar fi ajuns la gropile de gunoi, punând în pericol sănătatea oamenilor. De ce? Foarte simplu. Pentru că un bec economic conține, în medie, 2 miligrame de mercur. În România se vând, în total, în fiecare an, aproximativ 10 milioane de lămpi care conțin mercur. Din această cantitate noi, ca țară, reciclăm doar 15%. Restul ajung la gropile de gunoi, unde se sparg, iar mercurul poluează solul și pânza freatică.Am pus bazele sistemului de management al deşeurilor din echipamente de iluminat, am derulat numeroase proiecte de educare și conștientizare, am susținut activ implementarea directivei europene în domeniu ( DEEE - 2012 / 19 / UE ). În plus, am creat o infrastructură puternică și un amplu lanț de colectare și reciclare de la zero, am contribuit la atingerea țintelor europene în domeniu, am derulat parteneriate strategice și am ajutat la schimbarea legislației și a mentalităților privind reciclarea. Nu în ultimul rând, am devenit membru EucoLight (Asociația Europeană a organizațiilor care preiau răspunderea colectarii si reciclării deșeurilor din echipamente de iluminat).Pentru 2019 ne propunem să atingem ţintele de reciclare în numele producătorilor pe care îi reprezentăm, dar şi să continuăm demersurile de educare şi conştientizare prin derularea de campanii ample. De asemenea, ne dorim să extindem reţeaua de parteneri şi colaboratori, la nivel național, împreună cu infrastructura pe care o punem la dispoziţia lor.Cu ajutorul acestor parteneriate, Recolamp reprezintă peste 240 de producători români cărora le-a preluat responsabilitatea legală cu privire la gestionarea deșeurilor din echipamente electrice. Astfel, în numele participanților săi, Recolamp face toate eforturile pentru a îndeplini ținta legală de colectare de 45% din media vânzărilor producătorilor din ultimii 3 ani, tinta care va ajunge la 65% in 2021.