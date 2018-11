"Căsuța plantelor din Țarină" marele câștigător al concursului "Jurnalism eco pentru un mediu curat"

Articolul câștigător, Căsuța Plantelor din Țarină scris de Mirela Lazurca prezinta o initiativa a unor tineri din zona Transilvaniei, care doresc sa readuca plantele din flora spontana in viata de zi cu zi a romanilor. „Efectele lor sunt mult mai puternice comparativ cu ale celor cultivate, iar forța lor crește pe măsură ce mediul în care se dezvoltă este curat, departe de poluare și de îngrășăminte chimice. Există numeroase plante comestibile, curative, tinctoriale care aproape au căzut în uitare și care așteaptă cu răbdare să fie redescoperite.” se precizeaza in articol. Singura de acest fel din Romania, Casuta Plantelor face parte dintr-o rețea europeana de peste 30 de locații în care toate activitățile au ca punct comun redescoperirea plantelor sălbatice.Premiul, un laptop de ultima generatie, va fi acordat castigatoarei în cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu Curat editia a X-a, în luna decembrie.De asemenea, alte trei articole au atras atenția juriului și a publicului: Sălacea-i "fruncea"! și Peste 6000 de orădeni au început să depună deșeurile în trei fracții distincte, colectând separat și resturile vegetale, ambele scrise de Adriana Totorean, prezentând bune practici de colectare separată în județul Bihor și Despre Biodeck, un prim pas în lupta cu poluarea prin plastic în România scris de Ioana Popescu, ce descrie un model de business sustenabil axat pe preventia deseurilor din plastic prin promovarea de alternative ecologice.Concursul "Jurnalism eco pentru un mediu curat" se înscrie în activitățile de conștientizare desfășurate de Ecotic de- a lungul timpului și adresate publicului de toate vârstele și are drept scop, pe termen lung, crearea unei rețele de jurnaliști de mediu animați de valorile ecologiste."Considerăm că evidențierea bunelor practici, puțin cunoscute publicului larg, contribuie la dezvoltarea unei atitudini pro-active a românilor în direcția îmbunătățirii factorilor de mediu și utilizării eficiente a resurselor", declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.Pentru mai multe informații vă rugăm accesați www.ecotic.ro