[P] Zece companii membre Smart Alliance – Innovation Technology Cluster vor amenaja curtea școlii din Tohanul Nou

În acest an ne-am propus să întărim echipa Smart Alliance – Innovation Technology Cluster printr-o acțiune caritabilă și să transformăm un teambuilding obisnuit într-unul ce-i va ajuta pe elevii școlii să-și poată desfășura activitățile într-un mediu mai plăcut. La acțiune vor participa 110 angajați din totalul de peste 800 ai companiilor membre, ei urmând să amenajeze zona exterioară plantând copaci, flori și gazon sau montând bănci și coșuri de gunoi.O educație sănătoasă este fundamentul oricărei societăți prospere, iar prin această acțiune ne-am propus să construim un mediu propice oricărui elev să se poată exprima cum dorește și să se bucure de mediul care-l înconjoară, ținând cont că procesul educațional se desfășoară în clasă precum și în afara ei."Unul dintre pilonii pe care ne-am construit clusterul este promisiunea fiecăruia de se implica în dezvoltarea și susținerea învățământului românesc. Pe lângă proiectele de anvergură internațională, ne concentrăm foarte multe resurse pe crearea unui hub instituțional de învățământ care să devină puntea de legătură între sistemul de educație românesc și mediul de afaceri. Acest teambuilding este o formă a dedicației noastre pentru educație și pentru viitorul frumos al României", spune Gabriel Munteanu, președinte Smart Alliance.Înființat în 2015, Smart Alliance are 25 de membri cu peste 800 de angajați și colaboratori, a livrat la nivel național și internațional 2,400 de proiecte și o cifră de afaceri cumulata de peste 45,3 milioane euro. Scopul Smart Alliance este regândirea mediului de afaceri astfel încât România să devină, prin transparență și etică, un adevărat catalizator al inovației în IT&C din Sud Estul și Centrul Europei. Cele 25 de companii componente Smart Alliance – Innovation Technology Cluster derulează în prezent, proiecte în mai bine de 40 de țări din întreaga lume, direct sau în regim de outsourcing, printre care: Africa de Sud, Australia, Austria, Arabia Saudită, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Grecia, India, Iran, Irlanda, Italia, Kuwait, Libia, Luxemburg, Maroc, Moldova, Norvegia, Olanda și altele.Dincolo de numere, SMART ALLIANCE – Innovation Technology Cluster este un creator și implementator de soluții inovatoare end-to-end de afaceri pentru sectoarele-cheie ale economiei mondiale. Smart Alliance – Innovation Technology Cluster este unul dintre puținele clustere care la doar doi ani de la înființare, a reușit să obțină certificarea „Bronze” din partea ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), organizată sub egida Comisiei Europene. Această certificare confirmă stadiul de dezvoltare al clusterului prin relațiile extrem de bune dintre companiile membre, partenerii tehnologici, mediul de afaceri.