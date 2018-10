webPR International e-Waste Day, la prima ediție

Se estimează că în anul 2018, 50 milioane de tone de deșeuri electrice și electronice vor fi generate la nivel mondial. Jumătate dintre acestea sunt dispozitive personale precum computere, smartphone-uri, tablete și televizoare, restul fiind electrocasnicele mari și echipamentele de încălzire și răcire.Doar 20% din DEEE-urile generate la nivel global sunt reciclate în fiecare an, ceea ce înseamnă că 40 de milioane de tone de DEEE-uri sunt fie aruncate în gropile de gunoi, arse sau comercializate ilegal și tratate necorespunzator. Aceasta se întâmplă în ciuda faptului că 66% din populația mondială dispune de reglementari legislative cu privire la deșeurile electrice și electronice. Acest lucru are ca rezultat o pierdere uriașă de materii prime valoroase pe lanțul de aprovizionare și provoacă probleme serioase pentru sănătate, mediu și societate datorita transporturilor ilegale de deșeuri către țările în curs de dezvoltare.Karmenu Vella, Comisarul european pentru Mediu, Afaceri Maritime și Pescuit, a declarat: "Aceasta este o inițiativă importantă și binevenita, deoarece deșeurile electrice si electronice continuă să crească ca volum, iar materialele conținute de acestea sunt esențiale pentru fabricarea de noi produse și pentru satisfacerea cererii consumatorilor de produse electronice. Chiar și în Uniunea Europeana, care este lider în reciclarea DEEE-urilor, doar 35% din deșeurile electronice sunt raportate oficial ca fiind colectate și reciclate. Initiativele de creștere a gradului de conștientizare au un impact pozitiv asupra ratelor de colectare si vor ajuta țările membre să atingă țintele Directivei DEEE și, tododata, vor ajuta Europa să dezvolte economia circulară."În acest context, ECOTIC, ca membră a WEEE Forum, organizează împreună cu partenerii și colaboratorii săi activități ce au drept scop promovarea colectării separate si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.In perioada 8-12 octombrie Caravana ECOTIC va vizita mai multe școli din București, informand elevii si profesorii asupra importanței colectării si reciclarii, în general, și a DEEE-urilor în mod particular. Caravana ECOTIC, expoziție mobilă care prezintă 10 tipuri de echipamente electrice și electronice dezasamblate în scopul evidențierii conținutului reciclabil, alături de alte informatii utile privind importanța reciclării, va fi prezentă pe 13 octombrie, între 10:30 si 16:30 la intrarea in Parcul Natural Vacărești. Cu aceasta ocazie, vizitatorii vor beneficia de tururi ghidate ale Caravanei și ale Parcului Văcărești.„Susținem prima ediție a International eWaste Day organizând activități de informare prin intermediul Caravanei ECOTIC în instituții de învățământ și companii în scopul conștientizarii cetățenilor asupra beneficiilor reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice și valorificării materiilor prime în contextul tranzișiei la economia circulară”, declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro.