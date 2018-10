webPR Caravana ECOTIC însoțește campania „Brașov Reciclează”

„Demarăm campania „Brașov Reciclează”, împreuna cu partenerii nostri, din dorința de a-i sensibiliza pe brasoveni asupra importantei colectarii separate a deseurilor si a-i incuraja sa predea deseurile de echipamente electrice si electronice la punctele de colectare special amenajate. Consideram ca aceste activitati de constientizare si oferirea de solutii de colectare contribuie in mod semnificativ la promovarea unei atitudini noi, responsabile fata de mediul in care traim.”, declara Valentin Negoita, Presedinte ECOTIC.ECOTIC în parteneriat cu Eco Civica Center, Primăria Municipiului Brașov și ANPM, organizează, în perioada 4 – 7 octombrie o campanie de informare si colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Astfel, brașovenii vor avea la dispoziție 14 puncte de colectare, la care se adaugă și Caravana ECOTIC, la care vor putea aduce și preda spre reciclare deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).O prezenta importanta o constituie Caravana ECOTIC, amplasata in centrul municipiului, care va atrage cu siguranta numerosi vizitatori. Caravana, o expozitie mobila care prezinta 10 tipuri de echipamente electrice si electronice dezasamblate in scopul evidentierii continutului reciclabil, alaturi de alte informatii utile privind importanta reciclarii Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 86, etajul 4, Sector 4 Telefon: 031.805.5743, E-mail: office@ecotic.ro www.ecotic.ro Asociaţia ECOTIC, Str. Turturelelor nr. 48, sector 3, Bucureşti, CUI RO 18870966 si valorificarii materiilor prime, a fost desemnata de Comisia europeana drept Best Environment LIFE Project in cadrul GREEN WEEK 2018.Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro