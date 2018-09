webPR Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat dă startul celei de-a 10-a ediții

In numele echipei câștigătoare, Silvia Pop ne-a declarat: „Acest premiu reprezintă o distincție foarte importantă pentru comunitatea noastră băimăreană. Este rezultatul eforturilor comune, depuse de către Autoritatea Locală și Garda Ecologică de pe lângă Primăria Municipiului Baia Mare. Locul I ne onorează, ne responsabilizează astfel încât vom continua să muncim pentru un oraș verde, deoarece comunitatea noastră merită să rămână conform țintei noastre, Baia Mare curată!”In acest an, data de 25 septembrie marchează lansarea sesiunii de înscrieri pentru cea de-a X-a ediție a competitiei, devenit deja un brand ECOTIC. Instituțiile de învățământ, companiile, ONG-urile și instituțiile publice sunt invitate să își înscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul competiției, www.premiilepentrumediucurat.ro este un concurs al Asociației ECOTIC, organizat la nivel național și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate să se înscrie companii, instituții de învățământ, instituții publice și ONG-uri care au dezvoltat, începând cu luna octombrie 2017, proiecte dedicate mediului. Condiția esențială este ca aceste proiecte să fie într-un stadiu suficient de avansat pentru a prezenta rezultate relevante, chiar și intermediare.În data de 25 septembrie se dă startul înscrierilor în concurs. Înscrierile se pot realiza pe www.premiilepentrumediucurat.ro prin accesarea formularului online de înscriere, disponibil la adresa https://www.premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/. „Invitam organizatiile care deruleza proiecte dedicate protectiei mediului si utilizarii eficiente a resurselor, precum si programelor de CSR, sa le inscrie in editia aniversara a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat. Avem convingerea ca prin promovarea bunelor practici la nivelul comunitatilor locale contribuim, impreuna cu partenerii nostri, la dezvoltarea unei atitudini responsabile fata de valorile mediului in care traim”, declara Valentin Negoita, Presedinte ECOTIC.Data limită de înscriere a proiectelor este, acestea urmând a fi evaluate de un juriu de specialitate. Votul final îl va avea însă publicul prin intermediul paginii de Facebook Organizația ECOTIC.Câștigătorii vor fi anunțați pepe website-ul ECOTIC, premiile urmând a fi acordate în cadrul celei de-a zecea ediții a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat.Concursul este organizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Interbrands, Heineken, InfoCons, Hotnews, RFI Romania, Cărturești, Oameni si Companii, Romania Pozitiva, Image Factory, Ateliere fara Frontiere, CCIFER, si Junior Achievement Romania.