webPR „Stația de Reciclare” vizitează județul Constanța

Campania „Stația de Reciclare”, în parteneriat cu ADI Dobrogea și APM Constanța, va poposi în județul Constanța, in perioada 14 – 28 august, timp in care constănțenii vor putea aduce și preda spre reciclare echipamente electrice și electronice (DEEE) la Caravana ECOTIC, punct de colectare mobil.Această a doua etapă a campaniei din județul Constanța se va desfășura după următorul program:• 14 - 16 august 2018: MEDGIDIA - În Piața Centrală• 17 - 19 august 2018: TORTOMAN – În fața grădiniței• 20 - 22 august 2018: TOPALU – Langă Primărie• 23 - 25 august 2018: GHINDĂREȘTI - Langă Primărie• 26 - 28 august 2018: NICOLAE BALCESCU - În centrul localitații„Campania Stația de Reciclare este bine-venită în județul Constanța, mai ales în zona rurală. Misiunea ei este de a conștientiza publicul larg asupra importanței pe care trebuie să o acordăm reciclării deșeurilor prin implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și Primăriile localităților constănțene vor face eforturi pentru ca populația să fie informată și sprijinită în activitatea de colectare selectivă” a declarat dl. Viorel Creangă, Director Executiv al ADI Dobrogea.România, în calitate de țară membră a UE, are obligația să atingă o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) până în anul 2020. În acest sens, ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul populației.„Stația de Reciclare” este campania ECOTIC care urmărește acest obiectiv preponderent în mediul rural. Alături de autoritățile publice locale și de ADI Dobrogea, ECOTIC informează locuitorii din mai multe localități din fiecare județ vizitat asupra necesității colectării DEEE și pune la dispoziție un punct de colectare mobil – Caravana ECOTIC – unde aceste deșeuri pot fi aduse și predate spre reciclare.Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro