Avertismentul meteorologilor: Încălzirea globală nu e un scenariu futurist, se întâmplă acum / Temperaturi extreme în emisfera nordică, inclusiv la Cercul Polar

"2018 se anunță drept unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, cu temperaturi record în numeroase țări. Nu e o surpriză", a comentat secretarul general adjunct al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) Elena Manaenkova.Aceste canicule sunt "coerente cu efectele așteptate ale încălzirii climatice provocate de emisiile de gaze cu efect de seră. Nu e un scenariu futurist. Se întâmplă acum", a subliniat ea.Situația este excepțională în Europa de Nord, unde termometrele indică peste 30 de grade la nivelul Cercului polar arctic.Recordul absolut de temperatură a fost doborât în Norvegia, cu 33,7 grade în 18 iulie la Drag sau 33 de grade în 19 iulie Lakselv, respectiv peste 15 grade peste media normală, potrivit institutului meteorologic norvegian.Un alt record, de această dată noaptea, la Makkaur, pe malul marii Barents, unde în 18 iulie mercurul nu a coborât sub 25,2 grade, potrivit OMM.Record doborât și în apropiere de Cercul polar la Kvikkjokk în Suedia, cu 32,5 grade în 17 iulie sau în Laponia finlandeză cu 33,4 grade la Utsjoki Kevo în 18 iulie, potrivit Météo-France.În Siberia, mercurul a atins maxime de 37,2 grade la Tompo în 9 iulie sau 35,5 grade la Vanavara în 26 iunie, potrivit Agenției naționale pentru oceane si atmosferă a Statelor Unite (NOAA).Irlanda, Marea Britanie sau Franța se confruntă și ele cu valuri de căldură, care nu au antrenat însă recorduri până acum.Spre sudul Europei însă Spania, Italia, Grecia și Turcia cunosc însă temperaturi inferioare mediei, potrivit OMM.În Japonia, unde canicula a ucis zeci de oameni, recordul național de căldură a fost doborât în 23 iulie la Kamagaya, cu 41,1 grade Celsius, potrivit datelor oficiale. În aceeași zi, temperatura de 40 de grade a fost depășită pentru prima oară într-o localitate din zona metropolitană Tokyo.Algeria a înregistrat 51,3 grade în 5 iulie la Ouargla, în Sahara, probabil temperatura "cea mai ridicată înregistrată în Algeria de instrumente fiabile", arată OMM.Potrivit Météo-France, este vorba de un record "pentru întregul continent (...) de când dispunem de date fiabile". Dar, dacă OMM recunoaște că fiabilitatea datelor din Africa în perioada colonială "a fost pusă sub semnul întrebării", ea consideră în continuare temperatura de 55 de grade înregistrată în 1931 la Kébili, în Tunisia, drept recordul african.Marocul a înregistrat și el un maxim național în 3 iulie la Bouarfa, cu 43,4 grade Celsius, potrivit OMM.În Orientul Mijlociu, pe coasta sultanatului Oman, la Quriyat, mercurul nu a coborât sub 42,6 grade în 28 iunie, inclusiv noaptea, ceea ce ar putea fi cea mai mare temperatură minimă înregistrată vreodată, potrivit OMM.Unele zone din Statele Unite se confruntă și ele cu un val important de căldură, în special în California.Potrivit OMM, recorduri au fost doborâte în 6 iulie la Chino (48,9°C) și Burbank (45,6°C), sau în 7 iulie la Van Nuys (47,2°C).În 8 iulie, stațiunea Furnace Creek, în Valea Morții, a măsurat o temperatură de 52 de grade Celsius. O temperatură inferioară celei de 56,7°C din 10 iulie 1913, recordul istoric oficial, contestat însă de unii experți.