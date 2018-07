[P] O nouă premieră în reciclarea din școlile din România

Comunitatea #EroiiReciclării formată din elevii participanți din 1200 de școli, grădinițe și licee au reușit împreună cu profesorii coordonatori să depășească recordurile de colectare în unitățile de învățământ, devenind astfel adevărate repere în ceea ce privește atitudinea și comportamentul ecologic. Performanțele copiilor au fost recompensate cu 85.000 de produse comandate pe platforma online www.magazinbaterel.ro , iar școlile care au colectat cea mai mare cantitate de echipamente electrice vechi, Școala Gimnazială Neagră Sarului 8.236 kg și respectiv, cea mai mare cantitate de baterii uzate, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Galați 154 kg, vor fi premiate cu dotări în valoare de 1000 euro.Micii ecologiști s-au întrecut nu doar în colectarea efectivă a deșeurilor, ci și-au pus în practică imaginația și creativitatea prin realizarea de colaje, reportaje, scenete și piese de teatru, experimente științifice sau activități de voluntariat în vederea promovării reciclării ca stil de viață. La începutul lunii septembrie, echipele câștigătoare formate din elevi de la clasele I-VIII de la Școala Gimnazială Ion I. Graure Bălteni, jud.Olt, Liceul Tehnologic Cozmești din jud.Iași și Școala Ștefan cel Mare din Alexandria se vor relaxa într-o binemeritată tabăra la Păltiniș, iar colegii mai mici de la clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială nr. 4 din Sibiu vor primi câte un set de role și echipamente de protecție.,,La fiecare final de ediție a campaniei Baterel și Lumea Non-E, facem un bilanț al rezultatelor obținute și constatăm că adevăratul nostru câștig pe lângă cantitățile reciclate constă în contribuția la cultivarea și răspândirea conceptelor de protecție a mediului înconjurător în viață școlară, la aportul pe care îl avem în educarea unor viitori tineri responsabili, la bucuria pe care o facem celor mici cu fiecare premiu oferit, cu fiecare experiență trăită împreună cu ei. Anul acesta am fost impresionați de gestul unor elevi generoși care au ales să doneze punctele acumulate și să fie transformate în rechizite dăruite copiilor nevoiași de la centrul Salvați Copiii din Nazarcea. Este poate cea mai mare dovadă a eficienței acestui program care nu formează doar ecologiști, ci și tineri altruiști, cu un puternic simț civic. Acestea sunt lucrurile care ne dau energie să continuăm să perfecționăm programul an de an,” a declarat Andrei Orban, președintele Asociației Environ.,,Baterel și Lumea Non-E” este cea mai complexă campanie de educație ecologică din România, fiind singurul program care îmbină perfect componentă didactică cu cea aplicată, dar și latura digitală, participanții beneficiind de materiale personalizate pentru promovarea principiilor colectării selective și reciclării deșeurilor, suporturi de curs și cărți pentru copii, dar și recipiente speciale pentru colectarea bateriilor uzate și a electronicelor vechi. Mai mult decât atât, elevii au la dispoziție o platforma unică în România, www.magazinbaterel.ro , unde toți cei care colectează baterii sau acumulatorii uzați, precum și deșeuri electrice și electronice, își pot fructifică efortul prin achiziționarea de rechizite, accesorii și jocuri dintr-o gama diversă, pentru suporterii adevărați existând și o colecție de produse personalizate cu mascota campaniei. Astfel, deșeul predat de elev în campanie devine o monedă de schimb utilizată în magazinul online pentru produsele atât de necesare școlarilor.Lista detaliată a câștigătorilor, precum și premiile oferite, este disponibilă pe www.magazinbaterel.ro, o nouă ediție urmând a fi lansată la jumătatea lunii septembrie.Campania ,,Baterel și Lumea Non-E” este un proiect național de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă, organizată încă din 2011 de Asociația Environ în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și care se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Ministerului Educației Naționale, cu sprijinul Ministerului Mediului și al Gărzii Naționale de Mediu.