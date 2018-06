Produsele de înfrumusețare ucid urangutanii

Uleiul de palmier este cel mai utilizat ulei vegetal de pe planetă și se crede că este în aproximativ 50% din toate produsele din supermarketuri și magazine, potrivit BBC. Acesta provine din pulpă roșiatică a fructelor care cresc în palmierii de ulei, în special palmierul de ulei african - cunoscut sub numele de Elaeis guineensis.Primii doi producători de ulei de palmier sunt Indonezia și Malaezia, generând zeci de milioane de tone anual într-o industrie în valoare de peste 40 de miliarde de dolari. Uleiul este important pentru ruj, de exemplu, pentru că menține mai bine culoarea, nu are gust și nu se topește la temperaturi ridicate. Se găsește în șampoane, săpunuri, înghețată și tăiței instant.În ultimii 20 de ani, cererea tot mai mare a dus la defrișarea a mii de hectare de păduri tropicale pentru a face loc plantațiilor de palmier de ulei.Dar aceste păduri sunt casă unora dintre cele mai amenințate specii din lume, inclusiv urangutanul. "Urangutanii sunt specii de câmpie care trăiesc în Borneo, unde este cultivat palmierul de ulei", a declarat autorul principal al raportului, Erik Meijaard, de la IUCN, pentru BBC News.Cele două specii, palmierul de ulei si urangutanul, "se ciocnesc" de cele mai multe ori. Palmierul de ulei îndepărtează urangutanii, care ajung în grădinile localnicilor unde generează conflicte cu și acolo ajung să fie uciși."Urangutanii sunt incredibil de versatili, dar nu se pot apară în față oamenilor. Pentru că sunt specii atât de lente în procesul de reproducere, uciderea are un impact foarte mare" a adăugat el.