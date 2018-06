ECOTIC dă viață nouă echipamentelor IT - webPR

Campania, lansată de Ziua mondială a mediului, se va desfășura în perioada 5 iunie - 26 octombrie 2018 și se adresează tuturor entităților care doresc să predea echipamente IT în vederea reutilizarii, ca act important de responsabilitate socială. Reutilizarea, unul din principiile de bază ale economiei circulare și, implicit, ale unei societăți sustenabile, are un mare potențial, în special pentru sectorul IT. Prin simplul gest de donare a echipamentelor în vederea reutilizării lor, acestea ajung la beneficiari în cautare de soluții de digitalizare pentru facilitarea accesului la educație.

Donarea de echipamente IT, îndeosebi pentru firmele care își reînnoiesc dotările în mod curent, reprezintă un efort mic, dar cu impact important pentru comunitatile defavorizate.

Asa cum declara Mia Scarlat, Co-fondator și Președinte al Asociației Mia’s Children, la momentul primirii donației: "Efectele benefice sunt evidente, deoarece copiii au acces la tehnologia avansată, la informații vitale în efectuarea temelor. Laptopurile oferite Asociației Mia’s Children sunt folosite de copii cu scopul de a le îmbunătăți activitatea școlară."

Toate laptopurile, unitățile și monitoarele colectate în campanie vor merge pe fluxul de recondiționare al partenerilor ECOTIC și ulterior vor fi donate unor organizații care nu dețin astfel de echipamente.

Campania va funcționa în trei pași:

Pasul unu: firmele care se vor înscrie în campanie vor primi documentele necesare scoaterii din gestiune a echipamentelor pe care le vor dona.

Pasul doi: echipamentele donate vor fi recondiționate în condiții corecte de către partenerii ECOTIC.

Pasul trei: echipamentele pregătite spre reutilizare vor fi donate organizațiilor beneficiare.





"Inițiativa noastră urmărește un scop dublu: să faciliteze accesul la tehnologia IT al unor categorii defavorizate, în vederea dezvoltării competențelor digitale necesare în carieră, și, totodată, să contribuie la utilizarea mai eficientă a resurselor, în consens cu principiile economiei circulare", declară Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.





Mai multe detalii pe www.ecotic.ro

Având în vedere rezultatele primei campanii, ECOTIC a decis lansarea celei de-a doua ediții, încurajând firmele din toată țara să doneze echipamente IT, care, în urma pregătirii lor pentru reutilizare, vor fi donate către școli, centre de plasament, ONG-uri sau centre sociale care au mare nevoie de dotări cu tehnologie.În vederea donării de echipamente este necesară completarea online a formularului disponibil aici. ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro