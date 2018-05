Copilul Uimitor al Bucureștiului: Parcul Natural Văcărești - webPR

Capitala României - pe care peste două milioane de oameni o numesc și "acasă" - are propriul său copil. Parcul Natural Văcărești, căci despre el vorbim, are puțin peste doi ani - iar în termenii dezvoltării unui ecosistem natural este, practic, un copil. Un copil fragil, uneori capricios, alteori cuminte - și care, ca toți copiii, are nevoie de afecțiunea, proiecția și atenția părintelui. Iar acest copil are câteva milioane de părinți!

Acest real miracol al apariției unui ecosistem în mijlocul uneia dintre cele mai poluate capitale europene este mai mult decât o metaforă a triumfului vieții, mai mult decât un exemplu că natura își revendică locul printre oameni: este un cadou neprețuit pe care bucureștenii l-au primit, pe care ei trebuie să-l cunoască, să-l înțeleagă, să-l protejeze și, nu mai puțin important, să se bucure de el. Iar cei care se vor bucura cel mai mult de acest foarte tânăr parc parc sunt cei mai mici dintre bucureșteni - copiii, care îl vor vedea crescând alături de ei, dacă ei și părinții lor îl vor îngriji.





Dacă mai e cineva care nu știe, Parcul Natural Văcărești a apărut în sectorul 4 al Capitalei prin abandonarea unui proiect gigant al lui Nicolae Ceaușescu - transformarea Bucureștiului în port la Dunăre prin construirea unui canal Giurgiu-București, în care bazinul Văcărești urma să fie portul pentru vase de tonaj mic și mediu din Capitală. Abandonarea proiectului după 1989 a permis aici dezvoltarea unui ecosistem cu numeroase specii de păsări, amfibieni, reptile, pești, mamifere și vegetație specifică zonelor umede. Din 2016 zona este protejată prin hotărâre de guvern, are statut de parc natural și se află în administrarea Asociației Parcul Natural Văcărești.Anul acesta, de Ziua Copilului, îi invităm pe bucureșteni - mai ales pe cei mai mici dintre ei - să-l cunoască mai bine pe Copilul Uimitor al Bucureștiului!