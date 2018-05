Reacția Ministerului Mediului, după ce România a fost trimisă în judecată de Comisia Europeană: Am vorbit cu primarii pentru urgentarea adoptării planurilor privind calitatea aerului / Am continuat programele Rabla și Rabla Plus

Ministerul Mediului spune, după ce Comisia Europeană a trimis în judecată România pentru nerespectarea obligațiilor de mediu, că s-a întâlnit cu primarii municipiilor Braşov, Iaşi şi Bucureşti pentru care CE declanșase procedurile de infringement, în vederea urgentării adoptării planurilor privind calitatea aerului și că în vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului a continuat programele Rabla şi Rabla Plus. De asemenea, ministrul Grațiela Gavrilescu a subliniat că are convingerea că, odată cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate a aerului de către Consiliul General al Capitalei și punerea sa imediată în aplicare, România va avea câștig de cauză.

Ministerul Mediului precizează că, în cazul României, este vorba despre procedura de infringement pentru depășirea valorilor limită pentru indicatorul particule în suspensie - PM10, în aglomerarea urbană București, declanșată în anul 2009.

În toate situațiile de depășire a valorilor-limită stabilite prin legislația UE privind calitatea aerului, statele membre trebuie să adopte planuri privind calitatea aerului înconjurător și să se asigure că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare în așa fel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil.

"Astfel, au avut loc întâlniri directe cu primarii celor trei aglomerări urbane pentru care CE declanșase procedurile de infringement, în vederea urgentării adoptării planurilor privind calitatea aerului, precum și cu autorități locale și poluatori din alte aglomerări și a avut trei întrevederi cu comisarul european Karmenu Vella, pe această temă. De asemenea, în vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului, Ministerul Mediului a continuat Programele RABLA și RABLA PLUS, alocând sume consistente, în special pentru RABLA PLUS, urmând a promova, în același scop, și alte programe (autovehicule electrice pentru transport în comun și de facilitare a transferului unui segment al transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată etc.)", arată Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă remis joi seară MEDIAFAX.

În ceea ce privește aglomerarea urbană București, autoritatea publică locală a realizat, conform graficului convenit cu primarul general al Capitalei, toate demersurile necesare, reușind să finalizeze Planul integrat de calitate a aerului în termenul anunțat, astfel încât acesta va putea fi aprobat până la sfârșitul lunii iulie, așa cum și-a asumat Primăria Generală a municipiului București și cum a fost informată Comisia Europeană.

"De altfel, Ministerul Mediului a comunicat permanent cu reprezentanții Comisiei Europene și a informat asupra tuturor demersurilor întreprinse, împreună cu autoritățile responsabile, pentru a soluționa toate cauzele de infringement, implicarea reprezentanților Primăriei Municipiului București și colaborarea specialiștilor ministerului cu aceștia fiind exemplare.Deși procedura de deferire a fost declanșată de către Comisia Europeană, avem convingerea că, odată cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate a aerului de către Consiliul General al Capitalei și punerea sa imediată în aplicare, România va avea câștig de cauză", conchide ministerul Mediului.

Reacţia Ministerului Mediului vine după ce Comisia Europeană (CE) a decis joi să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, România, Marea Britanie în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea aerului, se arată într-un comunicat dat publicității de instituția UE. Franța, Germania și Marea Britanie au fost trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită pentru dioxidul de azot (NO2) și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. Ungaria, Italia și România sunt trimise în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie (particulate matter - PM10). Valorile-limită stabilite în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse în 2010 și, respectiv, 2005.