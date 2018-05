webPR Campania ECOTIC „Stația de Reciclare” are o nouă oprire în județul Botoșani

16 – 18 mai: Frumușica (în fața Magazin Cooperatie Frumușica - Restaurant Frumușica)

19 – 21 mai: Flamânzi (în fața Primăriei Flămânzi)

22 – 24 mai: Corni (în curtea Școlii din Corni)

25 – 27 mai: Vorona (în fața Căminului Cultural Vorona)

28 – 30 mai: Cristești (Pe terenul de sport Cristești)

Campania „Stația de Reciclare, in parteneriat cu ADI ECOPROCES BOTOSANI si cu sprijinul ECOREC RECYCLING, va poposi în județul Botoșani, in doua etape: 16 - 30 mai si 15 – 29 iunie, timp in care botoșănenii vor putea aduce și preda spre reciclare echipamente electrice și electronice (DEEE) la Caravana ECOTIC, punct de colectare mobil.Această primă etapă a campaniei din județul Botoșani se va desfășura după următorul program:Preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase (TV, frigidere, mașini de spălat) este gratuită pe baza programarii telefonice la numărul de telefon 0732.148.550. Programarea se va face în prima zi de campanie din fiecare localitate.După cum se știe, România are obligația de a atinge o țintă de colectare de 45% a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). În acest context, ECOTIC continuă eforturile de conștientizare în rândul populației în vederea predării DEEE la punctele de colectare specializate.„Stația de Reciclare” este campania ECOTIC care urmărește acest obiectiv preponderent în mediul rural. Alături de autoritățile publice locale și de ADI Ecoproces Botosani ECOTIC informează locuitorii din mai multe localități din fiecare județ vizitat asupra necesității colectării DEEE și pune la dispoziție un punct de colectare mobil – Caravana ECOTIC – unde aceste deșeuri pot fi aduse și predate spre reciclare.ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro