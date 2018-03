"Sacalul auriu si-a facut aparitia in ultimii ani in vestul tarii, unde s-a instalat conforabil, iar populatia a crescut constant in ultimii ani. In judetele Caras-Severin si Timis vorbim deja de o specie cu "state", fiind semnalate haite de sacali care vaneaza aici", a postat Asociatia Wild Caras-Severin pe pagina de Facebook.