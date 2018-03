webPR Campania ECOTIC "Statia de Reciclare" ia startul in 2018 in judetul Hunedoara

GURASADA, 15-17 MARTIE 2018 (in curtea scolii gimnaziale Gurasada)

DOBRA, 18-20 MARTIE 2018 (in fata primariei Dobra)

VETEL, 21-23 MARTIE 2018 (in parcarea caminului cultural VETEL)

BACIA, 24-26 MARTIE 2018 (in zona targului)

CALAN, 27-29 MARTIE (in parcarea Casei de Cultura)

Asa cum se stie, Romania are obligatia de a atinge o tinta de colectare de 45% a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE). In acest context, ECOTIC continua eforturile de constientizare in randul populatiei in vederea predarii DEEE la punctele de colectare specializate."Statia de Reciclare" este campania ECOTIC care urmareste acest obiectiv preponderent in mediul rural dar si urban mic . Alaturi de autoritatile publice si de mediu locale, ECOTIC informeaza locuitorii din localitatile din fiecare judet vizitat asupra necesitatii colectarii DEEE si pune la dispozitie un punct de colectare mobil - Caravana ECOTIC - unde aceste deseuri pot fi aduse si predate spre reciclare.In 2018, campania continua in judetul Hunedoara, cu sprijinul Ministerului Mediului, ADI Hunedoara si Rechoralex., se va desfasura prima etapa a campaniei hunedorene, fiind vizitate cinci localitati, dupa urmatorul program:Pentru incurajarea predarii corecte spre reciclare a electricelor si electronicelor uzate, fiecare locuitor care va aduce la Caravana ECOTIC minim 5 kg cumulate de astfel de deseuri va primi un premiu instant si va participa la o tombola cu premii atractive constand in carduri cadou.Preluarea de la domiciliu a echipamentelor voluminoase (TV, frigidere, masini de spalat) este gratuita pe baza programarii telefonice la numarul de telefon 0732.148.550. Programarea se va face in prima zi de campanie din fiecare localitate.Pentru mai multe detalii, www.ecotic.ro ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 113.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.