webPR In 2018, campania ECOTIC Orase Curate ia startul la Galati

Asa cum se stie, Romania, are obligatia de a atinge o tinta de colectare de 45% a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE). In acest context, ECOTIC continua eforturile de constientizare in randul populatiei in vederea predarii DEEE la punctele de colectare specializate."Orase Curate" este campania ECOTIC care urmareste acest obiectiv in mediul urban. Alaturi de autoritatile publice si de mediu locale, ECOTIC informeaza locuitorii din zeci de orase din toata tara asupra necesitatii colectarii DEEE si pune la dispozitie puncte de colectare unde aceste deseuri pot fi aduse si predate spre reciclare.In 2018, campania debuteaza in orasul Galati, cu sprijinul Ministerului Mediului, Primariei Galati, Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, ECOSAL, Companiei Apa Canal, Transurb si Garzii Nationale de Mediu Galati., locuitorii municipiului Galati sunt incurajati sa predea corect spre reciclare deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).Astfel, in perioada campaniei, orice locuitor din Galati care va preda un deseu de minim 10kg cumulate la centrele de colectare special amenajate, va primi un premiu instant.Iata amplasarea si programul centrelor de colectare din Galati:, de luni pana sambata, intre orele 8:00 - 16:00, iar duminica, intre orele 8:00 - 12:00;, de luni pana vineri, intre orele 7:00 - 14:00;, de luni pana vineri, intre orele 7:00 - 14:00.Campania din Galati continua, in anul 2018, programul national "Orase Curate", un program itinerant al Organizatiei ECOTIC, dedicat colectarii DEEE in mediul urban.Pentru mai multe detalii: www.ecotic.ro ECOTIC este o organizatie colectiva nonprofit care gestioneaza deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in numele a peste 600 de producatori si importatori afiliati. ECOTIC asigura si supervizeaza intregul proces de preluare, transport, dezmembrare si reciclare astfel incat, la final, DEEE sa nu mai reprezinte un pericol. Peste 113.000 tone DEEE au fost gestionate in sistemul ECOTIC, in cei 10 ani de activitate. Mai multe detalii gasiti pe www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook dedicata Organizatiei ECOTIC, precum si pe pagina LinkedIn a Organizatiei ECOTIC.