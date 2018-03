webPR: Industria europeana lanseaza o noua platforma online cu privire la modalitatile de reciclare optima a deseurilor electronice

Pentru a raspunde solicitarilor de informatii ale reciclatorilor privind prezenta substantelor periculoase din deseurile electronice, producatorii si organizatiile de transfer responsabilitati s-au alaturat initiativei de a crea platforma "Informatii pentru reciclatori - I4R", o sursa unica ce inglobeaza o gama larga de informatii si recomandari privind modul de manipulare a substantelor periculoase.





DIGITALEUROPE si CECED, impreuna cu WEEE Forum, asociatia internationala a organizatiilor de transfer responsabilitati in domeniul DEEE, din care face parte si ECOTIC, lanseaza o platforma comuna online - I4R. Aceasta platforma noua va permite reciclatorilor sa acceseze informatii despre materialele periculoase din echipamente. WEEE Forum va gazdui si administra platforma.





"Dorim sa oferim solutii acestei probleme, iar platforma I4R este esentiala pentru a informa mai bine managerii din industria de reciclare si pentru a instrui lucratorii in probleme de siguranta. Prin furnizarea de informatii la nivel de grup de produse, platforma I4R va ajuta reciclatorii sa optimizeze sortarea acolo unde este cazul ", a declarat Cecilia Bonefeld-Dahl, Directorul General al DIGITALEUROPE.





"Valoarea adaugata a platformei I4R va aduce beneficii nu numai reciclatorilor si industriei, ci si tuturor cetatenilor europeni. Este un alt exemplu de industrii care lucreaza impreuna pentru a contribui la o Societate Circulara, de aceasta data prin sprijinirea reciclarii si recuperarea materiilor prime secundare", a subliniat Paolo Falcioni, Directorul General al CECED.





"Platforma I4R este un pas important in imbunatatirea proceselor de tratare si a conformitatii in general. Informatiile usor accesibile despre prezenta substantelor periculoase din deseuri sunt ceea ce au nevoie reciclatorii", spune Pascal Leroy, Secretar General al WEEE Forum.





Invitam toti actorii din domeniu, in special operatorii de reciclare, sa se inregistreze pe platforma accesand acest link





Context





Articolul 15 din Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) impune producatorilor de echipamente electrice si electronice (EEE) sa furnizeze informatii gratuite cu privire la pregatirea pentru reutilizare si tratare pentru fiecare tip de EEE plasat pe piata. In 2005, CECED si DIGITALEUROPE, reprezentand producatorii de aparate de uz casnic si electronice IT&C/electronice de consum si reciclatorii de electronice de la EERA au ajuns la un acord privind formatul acestor informatii. De atunci, producatorii au colectat informatiile intr-un format armonizat de raportare pentru fiecare produs de pe website-urile lor. Astazi, aceaste organizatii lanseaza o platforma online comuna.





Despre WEEE FORUM

Despre DIGITALEUROPE





Despre CECED





WEEE Forum, infiintat in 2002, este o asociatie internationala non-profit cu sediul in Bruxelles, care este formata din 36 de organizatii de transfer responsabilitati ale producatorilor de deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE). Cele 36 de organizatii se afla in Europa, Australia si America de Nord: Australia, Austria, Belgia, Canada, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Italia, Grecia, Franta, Islanda, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Noua Zeelanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia si Regatul Unit. Este cea mai mare organizatie de acest fel din lume. In 2016, organizatiile membre au raportat colectarea si depoluarea corespunzatoare si reciclarea a 2.100.000 de tone de DEEE. Membrii in 2017: Amb3E, ASEKOL, Australia New Zeeland Recycling Platform, Ecodom, Eco-Systemes, Ecotic Spania, ECOTIC Romania, Ecotrel, EES-Ringlus, EGIO, Electrocyclosis Cyprus, ElektroEko, Elektrowin, El-Kretsen, elretur, Environ, EPRA, Fotokiklosi, Norsirk, Recipo, Recupel, Remedia, RENAS, Repic, Retela, RoRec, SENS e-Recycling, SWICO, HNF, Urvinnslusjoᅢur, Wecycle, WEEE Ireland, WEEE Malta, WEEE Recycle si Zeos.DIGITALEUROPE reprezinta industria tehnologiei digitale din Europa. Membrii acesteia sunt unele dintre cele mai mari companii si asociatii din domeniul IT, telecomunicatii, electrocasnice de consum din Europa. DIGITALEUROPE isi doreste ca companiile si cetatenii europeni sa beneficieze de digitalizare. In ceea ce priveste domeniul de business, DIGITALEUROPE isi doreste ca Europa sa atraga cele mai performante companii din domeniul digital. DIGITALEUROPE asigura reprezentarea industriei in dezvoltarea si implementarea de politici europene.CECED reprezinta industria electrocasnicelor din Europa. Membrii CECED sunt: Arcelik, Ariston Thermo Group, BSH Hausgerate GmbH, Candy Group, Daikin Europe, De'Longhi, Dyson, AB Electrolux, Gorenje, Groupe Atlantic, LG Electronics Europe, Liebherr Hausgerate, Miele & Cie. KG, Panasonic, Philips, Samsung, Groupe SEB, Vestel, Vorwerk and Whirlpool Europe. Asociatiile membre CECED acopera urmatoarele tari: Austria, Statele Baltice, Belgia, Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia si Marea Britanie.