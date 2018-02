Bruxelles: Transportul in comun va fi gratuit in zilele in care concentratia de poluanti din aer este foarte mare

Bruxelles vrea sa faca transportul in comun si sistemul de bike-sharing gratuit in zilele in care nivelul de poluanti este foarte mare. Scopul intiativei este de a scadea nivelul poluarii si de a atinge obiectivele UE in ceea ce priveste calitatea aerului, scrie The Guardian. Dupa doua zile consecutive, in care poluarea cu particule fine (PM) a depasit media de 51 -70 de micrograme pe metru cub de aer, s-a decis ca autobuzele, tramvaiele si metrourile sa isi deschida usile gratuit in fata calatorilor, potrivit noilor reguli propuse de consiliul orasului.Limitele de viteza, impuse autoturismelor, ar trebui sa fie taiate cu o treime, iar semineurile ar trebui sa fie interzise sub noua legislatie. Oficialii se asteapta ca legea sa fie implementata pana la vara, spun aceleasi surse."Trebuie sa cream un spatiu public de calitate", a declarat Pascal Smet, ministru al mobilitatii in Buxelles, pentru The Guardian, adaugand ca "Cercetarile arata ca cu cat pui la dispozitie mai mult spatiu pentru autoturisme, cu atat atragi mai multe masini".In decursul lunii ianuarie, Bruxelles s-a adresat problemei poluarii printr-o strategie menita sa dea nastere unor zone cu putine emisii, care treptat ar duce la interzicerea autoturismelor poluante. De asemenea, capitala Belgiei isi propune ca autobuzele sa devina electrice pana in 2030.Locuitorii orasului vor putea verifica in timp real nivelul de poluare cu ajutorul unei aplicatii de smartphone sau de pe un site dedicat , cu ajutorul oricarui dispozitiv cu acces la internet.Cu o propunere asemanatoare a venit si Germania, urmand ca masura sa fie testata in cinci orase mari, insa mai multi primari au catalogat proiectul drept "nerealist".