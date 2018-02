Cum ne protejam de ger: 10cm polistiren = 58cm caramida = 435cm beton

Iata un grafic in care am facut o comparatie intre mai multe materiale, din punct de vedere al izolatiei termice. Am comparat diverse materiale cu polistirenul expandat de 10cm grosime. Ca exemplu, polistirenul de 10cm este echivalent cu un perete de 58cm de caramida cu goluri sau cu o grosime echivalenta de beton de 435cm!Conductivitatea termica (notata cu litera greceasca "Lambda" - λ) este cea care ne da informatii despre cat de bine izoleaza termic un material de constructie. Este exprimata in (W/mK) si cu cat acesta valoare este mai mica, materialul este mai bun izolant termic. Si de asemenea, cu cat stratul de material este mai gros, creste rezistenta termica. Daca cautam acesta valoare pe ambalajul produselor sau pe siteul producatorilor, in fisa termica, ne putem da seama de caracteristicile materialulului.De exemplu, polistirenul expantat alb are conductivitatea termica 0.036 - 0.044 W/mK (depinde de producator). Polistirenul gri (cel grafitat), poate scadea spre 0.032 W/mK. Caramida cu goluri (blocurile ceramice) poate acea intre 0.2 - 0.25 W/mK, in timp ce caramizile pline, cum se foloseau pe vremuri, au in jur de 0.7 - 0.8 W/mK.Ca studiu de caz, daca comparam "Lambda" de la polistirenul alb si cel grafitat, putem considera ca 10cm de polistiren alb sunt echivalenti cu 8cm de polistiren grafitat, doar ca pretul/mc la polistirenul grafitat este de obicei mai mare cu 20-30%. In concluzie, de obicei este mai rentabil polistirenul alb. Preturile depind insa de fiecare furnizor si trebuie facute calcule in functie de situatie. In timp, e posibil sa devina mai rentabil cel grafitat.Folosirea materialelor eficiente termic in constructii trebuie sa tina cont de mai multe criterii. Pe langa conductivitatea termica, trebuie avut in vedere si pretul materialului si a manoperei de aplicare. Sau trebuie tinut cont si de posibile erori de aplicare. De exemplu, daca vata minerala nu este pusa corect, sub acoperis, intre capriori, pot ramane goluri de aer si acolo apar punti termice, care pot genera zone cu condens. In schimb, aplicarea fibrelor de celuloza intre capriori este mult mai exacta, pentru ca se face cu presiune si se umplu mult mai bine toate golurile. Deci in conditiile in care conductivitatea termica este similara la cele doua materiale (0.035-0.40 W/mK), celuloza poate izola termic mai bine, daca presupunem ca vata minerala nu este aplicata corect. In acelasi timp insa, vata minearala este mai sigura din punct de vedere al pericolului la incendiu. De asemenea, chiar daca spuma poliuretanica are cel mai mic "Lambda" dintre toate materialele din table, e posibil sa fie mai scump decat alte variante, la acelasi grad de izolare termica.In anumite conditii, e bine de luat in calcul si comparat si coeficientul de permeabilitate la vapori, care influenteaza cat de bine "respira casa".Alegerile in constructii sunt dificile, pentru ca implica multe criterii de care trebuie sa se tina cont si multe dintre informatii sunt aflate uneori prea tarziu, cand deja materialele sunt cumparate. Fiecare om e specialist in domeniul lui si chiar daca la fotbal si la constructii se pricepe toata lumea, este de preferat, totusi, sa se consulte un specialist. De precizat ca mesterul din santier nu este neaparat un specialist, chiar daca pare la prima vedere.Nu exista o reteta unica pentru toate proiectele - fiecare proiect e diferit, din multe puncte de vedere. Consumul energetic se poate insa calcula foarte exact, de catre un auditor energetic, inca din faza de proiect. Apoi, prin studierea mai multor variante de materiale si preturile lor, se poate alege in cunostinta de cauza varianta optima, la nivelul de calitate/pret pe care vi-l doriti.Informati-va, pentru a lua deciziile cele mai bune!