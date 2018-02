Schimbarea climatica va afecta intr-o mare masura orasele europene. ONU cere luarea unor masuri urgente de adaptare a zonelor urbane (studiu) 

Zona Marii Britanii si zona centrala si sudica a Europei vor fi serios afectate de schimbarea climatica si se cer luarea unor masuri urgente prin care impactul sa fie diminuat, scrie un studiu realizat de Universitatea Newcastle, potrivit The Guardian. Studiul a analizat schimbarile in temperatura, inundatii si seceta pentru fiecare oras european, folosindu-se de modelele climatice. Evaluand impactul climatic pana in anul 2050 si chiar mai departe, pana in anul 2010, echipa de cercetatori a elaborat trei scenarii posibile, in functie de impact: mic, mediu sau mare.In cadrul a 571 de orase studiate, s-a observat o inrautatire a caniculei si, in cazul scenariului pesimist, cercetatorii au prezis ca zona sudica a Europei va experimenta inundatii de 14 ori mai severe decat cele de astazi.Chiar si in cadrul celui mai optimist scenariu, 85% dintre orasele Marii Britanii vor cunoaste o crestere semnificativa a inundatiilor."Chiar daca regiunile din sudul Europei sunt adaptate pentru a face fata inundatiilor, acest nivel de schimbare ar putea intrece aceasta limita", sustine Selma Guerreiro, autorul principal al studiului.In timp ce orasele din sudul Europei vor cunoaste o crestere a numarului de zile de canicula, regiunile din zona centrala vor avea parte de cea ai mare crestere de temperaturi - care oscileaza intre 2 si 7 grade celsius in cel mai optimist scenariu si intre 8 si 14 grade celsius in cel mai pesimist, sustin acelasi surse.Lisabona si Madrid fac parte din topul oraselor care vor avea parte de o crestere a frecventei si a magnitudinii secetei, in timp ce Atena si Sofia ar putea experimenta cele mai grave cresteri ale episoadelor de seceta si canicula.Dintre toate orasele europene, cele care vor fi cel mai puternic lovite de inundatii sunt Dublin, Helsinki, Zagreb, Vilnius si Riga.In luna martie, organismul stiintific al ONU, insarcinat cu evaluarea riscurilor incalzirii globale, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), va tine o conferinta al carei scop este analizeze diferitele metode prin care orasele si populatia se pot pregati pentru aceasta schimbare majora, cu ajutorul unor constructii si infrastructuri mai potrivite.