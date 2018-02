Retailerul de imbracaminte C&A renunta, de la 1 martie, la sacosele din plastic, pe care le va inlocui cu sacose din hartie, contra cost

"Incepand cu 1 Martie 2018 C&A Romania renunta la sacosele din plastic si introduce sacosele din hartie, contracost. Pentru sacosele mici clientii vor achita 0,50 Lei, iar pentru cele medii sau mari 1 Leu. C&A Romania va oferi astfel sacose realizate din hartie reciclata facand inca un pas catre respectarea principiilor sustenabilitatii si protejarii mediului", anunta compania, intr-un comunicat."Tranzitia de la sacose din plastic la sacose din hartie reprezinta o actiune extrema de eficienta in protejarea mediului inconjurator. Sacosele din plastic odata ajunse in natura polueaza pe termen lung si se descompun intr-un timp si mai indelungat. Inafara de asta, sunt un pericol pentru toate vietuitoarele pamantului deorece acestea pot confunda deseurile din plastic cu hrana. Pentru producerea sacoselor din hartie se foloseste ca materie prima o resursa pretioasa - lemnul - care nu poate fi disponibila pe o perioada nedeterminata. Padurile sunt indispensabile pentru oameni, animale dar si pentru plante", precizeaza C&A."In Romania, obiectivul nostru este sa reducem cu pana la 60% utilizarea sacoselor din plastic. De aceea, atingerea acestui target va insemna ca vom impacta mediul in mod pozitiv si vom creste calitatea vietii locuitorilor. Trebuie sa crestem si interesul pentru aceasta parte a ecologiei si sa atragem atentia asupra ei. Impreuna pentru mediul inconjurator!", a declarat Norbert W. Scheele - Director of Country pentru C&A CEE.