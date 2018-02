​VIDEO O capra neagra care coboara pe stanci, surprinsa in imagini in Parcul Natural Bucegi

Imagini spectaculoase cu o capra neagra care coboara pe un versant muntos din Parcul Natural Bucegi au fost surprinse de rangerii parcului in cursul actiunilor de monitorizare a populatiei de capra neagra si postate pe Facebook.Specialistii estimeaza o populatie de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului.Capra Neagra traieste in zonele stancoase montane din Europa, avand picioare musculoase si copite despicate, ce le permite sa se catere in zone stancoase, inaccesibile altor specii.Romania are o populatie de peste 7.600 de exemplare de capra neagra. Parcul Natural Bucegi, situat in centrul tarii, are o suprafata de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt paduri.Romsilva administreaza 22 de parcuri nationale si naturale, cu o suprafata totala de aproape 850 de mii de hectare, din care peste 580 de mii de hectare paduri.