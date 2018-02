Vremea extrema va fi o problema la nivel global, chiar daca vor fi atinse obiectivele Acordului de la Paris (studiu)

Riscul de vreme extrema, precum canicula, inundatii si seceta, va creste semnificativ,chiar daca obiectivele Acordului climatic de la Paris vor fi atinse, potrivit unui studiu, scrie AFP. Raportul, publicat in revista Science Advances, analizeaza probabilitatea ploilor in exces, a perioadelor secetoase si a temperaturilor crescute in urmatorii ani, fenomene care sunt exacerbate de incalzirea globala si de cresterea nivelului marilor si oceanelor.Consecintele nefaste ale schimbarii climatice sunt resimtite deja. Un nou record a fost atins in 2017, pentru cel mai costisitor an din istorie, din pricina uraganelor, incendiilor, inundatiilor, secetei si al altor furtuni extreme, ajungandu-se la cheltuieli de aproape 306 miliarde de dolari.109 tari si-au luat angajamentul, prin Acordul de la Paris, de a limita incalzirea planetei pana la intre 2 si 3 grade celsius. Un nivel care ar aduce cu sine "o crestere substantiala a probabilitatii aparitiei unor evenimente extreme fara precedent", spune raportul.Probabilitatea vremii caniculare este de cinci ori mai mare in peste jumatate din zona Europei si un sfert din Asia. Probabilitatea ploilor abundente este de trei ori mai crescuta in peste o treime din America de Nord, Europa si Asia de Est.Obiectivele propuse prin Acordul de la Paris ar limita, dar nu ar elimina riscul vremii extreme. Aproape 10% din regiunile globale vor cunoaste o triplare a riscului de vreme extrema. Aproape 90% din teritoriile Americii de Nord, Europei, Asiei de Est si tropicelor vor cunoaste o crestere a probabilitatii evenimentelor caniculare, umede si uscate, sustine raportul.