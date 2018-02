Germania vrea sa introduca transportul in comun gratuit pentru a reduce poluarea. "Combaterea eficienta a poluarii este prioritatea Germaniei"

Participa la sondajul HotNews.ro: E oportuna o taxa pentru intrarea cu masina in centrul Bucurestiului?

"Avem in vedere gratuitatea transportului in comun pentru a reduce numarul masinilor private", i-au scris trei ministri, printre care se numara si Barbara Hendricks, comisarului european Karmenu Vella, adaugand ca "combaterea eficienta a poluarii, fara intarzieri nenecesare, este prioritatea Germaniei".Propunerea va fi testata cel tarziu pana la finalul anului 2018, in cinci orase din partea vestica a tarii, incluzand Bonn si orasele industriale Essen si Mannheim.Pe langa aceasta initiativa, exista si alte angajamente, menite sa reduca semnificativ poluarea. Astfel, Germania va restrictiona si mai mult emisiile generate de taxiuri si autobuze si va creste sprijinul fata de schemele de car-sharing.Nivelul crescut al poluarii afecteaza peste 130 de orase din Europa, potrivit Comisiei Europene, cauzand mai mult de 400.000 de decese. UE va lua masuri legale in privinta statelor membre care nu vor respecta limitele impuse.