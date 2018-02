Nigel, cea mai singura pasare din lume, a murit langa "iubita" sa din beton

Pasarea a trait ani de zile in cadrul unei colonii de pasari din beton instalate pe insula de aparatorii mediului pentru a atrage pasarile marine.Nigel a fost atras de falsa colonie pe insula Mana in 2013, fiind prima gasca ce a ajuns pe insula in ultimii 40 de ani, potrivit washingtonpost.com . Dar niciun alt semen nu i s-a alaturat.Pasarea s-a indragostit de una dintre aceste pasari de baton pe insula Mana, in largul coastelor Wellington, Noua Zeelanda, si a fost zarita in timp ce incerca sa construiasca un cuib si chiar sa se imperecheze cu ea."Nigel a ales sa traiasca pe Mana si stim ca era fericit deoarece ar fi putut pleca oriunde dorea si nu a facut-o", a povestit miercuri Chris Bell, membru al serviciilor de protectia mediului.Bell, care a gasit cadavrul pasarii in apropierea prietenei sale din beton, la finele lui ianuarie, crede ca ar fi putut sa moara de batranete.Gasca a murit in momentul in care colonia de pasari de beton incepea sa dea rezultatele scontate. Trei specimene au vizitat insula in decembrie.Aceste pasari nu sunt in pericol de disparitie dar au nevoie de locuri pentru a cuibari care nu sunt vulnerabile la speciile introduse de om precum sobolanii si herminele, a explicat Bell."Gastele sunt pasari foarte sociabile si pe baza acestui criteriu isi aleg habitatul. Pasarile de beton sunt o modalitate de a spune celor care trec pe acolo ca locul e sigur, fara pradatori, un loc unde poti trai bine", a adaugat acesta.