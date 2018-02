​VIDEO Capre negre, filmate in Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas; Romania are o populatie de capre negre estimata la peste 7.000 de exemplare

Imaginile cu cele doua capre negre filmate in Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas au fost postate pe pagina oficiala de Facebook a Romsilva "Filmarea a fost realizata de rangerii parcului in cursul actiunilor de monitorizare a caprelor negre", este mesajul care insoteste imaginile.Potrivit specialistilor, capra neagra este un animal erbivor care traieste in zonele stancoase montane din Europa, are picioare musculoase si copite despicate, ce le permite sa se catere in zone stancoase, inaccesibile altor specii. Are o inaltime de pana la 130 de centimetri si o greutate de pana la 50 de kilograme, putand trai pana la 20 de ani.Caprele negre traiesc in grupuri de pana la 30 de exemplare, structura fiind schimbata in functie de anotimp.Romania are o populatie dezvoltata de capre negre, specialistii in cinegetica estimand-o la peste 7.000 de exemplare.Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas este o arie naturala protejata de peste 6.700 de hectare, infiintata in 1990, cu statut de parc national, pentru conservarea biodiversitatii si a peisajului, a speciilor valoroase, pentru promovarea ecoturismului si pentru constientizarea si educarea publicului in spiritul protejarii naturii. Zona include o larga paleta de valori naturale, culturale si istorice.