UPDATE Ministerul Mediului: Prevederile articolului care introducea taxa de 1% din valoarea proiectelor mari au fost eliminate. Taxa ar fi avut impact urias asupra proiectelor de infrastructura - zeci de milioane de euro ar fi intrat in buzunarele statului

Participa la finalul textului la sondajul HotNews.ro: Va introduce guvernul taxe si impozite noi?

"Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în forma sa inițială, se află publicat, din data de 07.11.2017, nemodificat, spre dezbatere publică, în secțiunea TRANSPARENȚĂ, pe site-ul nostru, la http://mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-lege-privind-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-si-private-asupra-mediului/2415 , potrivit prevederilor legale.

În urma dezbaterii publice, respectiv a observațiilor primite de la instituțiile implicate în procesul de consultare și din partea persoanelor direct interesate, inclusiv în cadrul Ședinței de dezbatere publică ce a avut loc la sediul Ministerului Mediului în data 29.11.2017, au fost eliminate prevederile articolului 30, forma finală a actului normativ urmând a fi promovată după analizarea tuturor propunerilor și a observațiilor primite", arata precizarile Ministerului Mediului.

Ministerul Mediului precizeaza ca, in urma dezbaterilor publice, au fost eliminate prevederile articolului 30, care introducea aceasta taxa de 1% din valoarea investitiei."Autoritatile publice pentru protectia mediului percep taxe in procent de 1% din valoarea investitiei la emiterea acordului de mediu. Sumele mentionate constituie venit la bugetul autoritatii competente pentru protectia mediului emitenta a acordului de mediu si se folosesc pentru angajarea expertizei externe necesara analizarii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvata, precum si a raportului de securitate dupa caz, atunci cand complexitatea proiectului este deosebita, conform prevederilor art. 12, alin. (8) din prezenta lege. Sumele neutilizate se reporteaza pe ntru anul urmator si se folosesc in acelasi scop", se arata in articolul 30 din proiectul de lege pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului pe 7 noiembrie 2017, in mandatul premierului Mihai Tudose.Cu alte cuvinte, Ministerul Mediului recunoaste ca nu are capacitatea sa analizeze studiile de impact asupra mediului si trebuie sa externalizeze acest serviciu. In prezent, studiile de impact asupra mediului se fac de catre beneficiarii investitiei, pe cheltuiala lor, iar institutia care le evalueaza este Agentia Nationala pentru protectia Mediului / Agentiile Regionale.Obtinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. In cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Mediului pe acest proiect, investitorii si asociatiile de profil au cerut eliminarea sau micsorarea taxei.Adriana Ghica, reprezentant al Consiliului Investitorilor a solicitat, potrivit minutei dezbaterii publice, eliminarea taxei de 1% din valoarea investitiei pe motiv ca nu exista un studiu de impact pentru a stabili o astfel de valoare, iar consultanta nu va ajunge niciodata pentru proiecte complexe la o valoare de 1% din valoarea investitiei. Aceasta a intrebat care sunt criteriile dupa care apreciem ca un proiect este complex.Chiar si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), o institutie de stat, a cerut eliminarea sau modificarea procentului pentru taxa de 1%.Oana Ijdelea, reprezentant ARCOMN -Black Sea Oil and Gas, a declarat ca atat timp cat aceasta taxa nu va fi stabilita la o valoare obiectiva care sa reflecte munca evaluatorului si a APM-ului putem ajunge in situatia in care consultanti buni nu vor mai lucra pentru operatori, ci se vor inscrie la licitatie la Ministerul Mediului (MM) pentru a deveni experti ai ministerului. Aceasta a exemplificat ca taxa de 1% pentru un proiect al carui titular este Black SeaOil and Gas, proiectul Carmen reprezinta suma de 40.000.000 de $.Dorina Mocanu, Director General - Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii din cadrul Ministerului Mediului a comparat aceasta taxa cu taxa de emitere a autorizatiei de construire."Taxa de 1% a fost gandita pentru ca APM-urile pe proiecte complexe nu au expertiza necesara pentru a evalua documentatia depusa. Exista posibilitatea sa fie mai mica de 1%, poate fi eliminata, dar decizia asupra acestei taxe va fi luata de Ministerul Finantelor. Taxa pentru autorizatia de constuire este cam de 1 %, si chiar nu intelegem care este diferenta intre gradul de complexitate al evaluarii pe care o fac cei de la primarie fata de expertii de la APM-uri. Prevederea va fi reformulata. Documentatia care stala baza emiterii aprobarii de dezvoltare inclusiv acordul de mediu pentru proiectele complexe este firesc ca si expertiza sa fie sprijinita din exterior. Este exclus ca APM-ul sa angajeze expertiza care sa fie platita de perator. Conform legislatiei, APM-ul nu poate scoate la licitatie studii de consultanta. Singura entitate care poate scoate la licitatie studii este Ministerul Mediului iar Ministerul nu poate scoate lucrari pentru APM. Agentia este suverana in teritoriu, ea emite acordul de mediu, ea parcurge procedura, ea percepetaxa pentru emiterea acordului de mediu care trebuie platita de toti titularii de proiecte", a declarat aceasta.In cazul marilor proiecte de infrastructura rutiera o taxa de 1% din valoarea proiectului inseamna enorm de mult in conditiile in care discutam despre un STUDIU de impact.Spre exemplu, pentru autostrada Pitesti - Sibiu, ce are o valoare estimata la circa 3 miliarde de euro, 1% ar insemna circa 30 de milioane de euro.Pentru comparatie, pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, o analiza mult mai complexa, ce presupune si numeroase lucrari in teren - vorbim de circa 2.200 de foraje geotehnice - valoarea pe care expertii JASPERS o vedeau justa intr-un raport din 2013 era undeva la circa 25 de milioane de euro.Un alt exemplu: Podul peste Dunare de la Braila . Valoarea contractului pentru proiectare si executie este de circa 433 de milioane de euro, iar proiectul in total ar ajunge undeva la circa 500 de milioane de euro. O taxa de 1% din aceasta valoare ar insemna circa 5 milioane de euro, suma care ar fi alocata pentru un studiu de impact... Pentru SF-ul podului realizat in 2015-2016 statul a platit putin peste 1,1 milioane de euro!Pentru Autostrada Targu Mures - Iasi, care in Master Planul de Transport are o valoare estimata la circa 4 miliarde de euro, dar care ar putea costa mult mai mult in realitate, 1% ar insemna minim 40 de milioane de euro...Informatia a fost publicata si de profit.ro.