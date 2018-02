[P] Scolile din Romania recicleaza

La nivelul anului 2017, 1200 de unitati de invatamant s-au implicat in programul Baterel si Lumea Non-E, colectand si recicland circa 130.000 kg echipamente electrice si baterii uzate. Utilizand aplicatia www.magazinbaterel.ro , peste 5000 de elevi au transformat punctele acumulate din reciclare in 100.000 de rechizite si carti.Ajunsa deja la cea de-a saptea editie nationala, beneficiind de implicarea Ministerului Educatiei Nationale, campania Baterel si Lumea Non-E isi propune sa ii invete pe tinerii de pe bancile scolii despre responsabilitate, implicare sociala si simt civic. Despre schimbarea care incepe cu fiecare dintre noi. In cadrul proiectului, intreaga comunitate de elevi si profesori se implica intr-o serie de activitati, precum cursuri de protectie a mediului, actiuni de voluntariat, concursuri de colectare selectiva a echipamentelor electrice si a bateriilor uzate, dar si activitati eco-creative prin realizarea de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente stiintifice.Prin intermediul platformei www.magazinbaterel.ro , elevii si profesorii din toate ciclurile de invatamant, pot descarca materiale informative, vizualiza filme tematice, accesa suportul de curs pentru sustinerea orelor de educatie ecologica si isi pot selecta premiile dintr-o gama bogata de produse atractive de uz scolar, carti si pentru cei mai activi, chiar tabere scolare.,,Campania Baterel este mai mult decat un proiect care ii premiaza pe copii pentru ca recicleaza, este o chemare la asumarea rolului fiecaruia, de la mic la mare in efortul comun de prezervare a mediului inconjurator si atenuare a schimbarilor climatice. Concomitent ne bucura faptul ca tot mai multi profesori si unitati de invatamant se inscriu si participa activ in acest program. Prin puterea exemplului celor mici, ii incurajam si pe cei mari sa se implice, sa isi asume leadership-ul, sa pretuiasca resursele si bogatiile pe care natura ni le ofera. Am reusit in acesti ani sa cream o adevarata comunitate de prieteni care impartasesc aceleasi valori: grija fata de mediu, atitudine de invingatori, spirit civic si ne bucuram sa vedem ca familia Baterel creste de la an la an", a declarat Andrei Orban, presedintele Asociatiei Environ.Cea de-a VII-a editie a campaniei Baterel si Lumea Non-E se desfasoara in perioada 15 septembrie 2017 - 30 iunie 2018, iar inscrierile se pot face pana la data de 15 mai, accesand www.magazinbaterel.ro sau apeland linia telefonica dedicata 031.827.0000.Campania "Baterel si Lumea Non-E" este un proiect national de constientizare, responsabilitate sociala si colectare selectiva, organizat incepand cu 2011 de Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si cu sprijinul Ministerului Educatiei si Ministerului Mediului.