​VIDEO Turma de zimbri in libertate, filmata in Parcul Natural "Vanatori" din Neamt

"Romania anului 2018, turma de zimbri in libertate, in Parcul Natural Vanatori din Neamt. Altfel spus, multa munca, sprijin de la colegii de la ocoalele silvice, intelegere din partea comunitatilor locale si, bineinteles, interesul constant al iubitorilor de natura...", este mesajul care insoteste imaginile pe pagina de Facebook a parcului Zimbri au fost filmati intr-o poienita, in timp ce se plimba prin zapada. Initial, in cadru apar doar doua exemplare, apoi turma ajunge la 13 animale, de diferite varste.Parcul Natural "Vanatori" Neamt se afla in nordul judetului Neamt, la granita cu Suceava, cu precadere in raza comunelor Agapia, Baltatesti, Brusturi, Cracaoani, Vanatori Neamt, Raucesti, Pipirig si a orasului Targu Neamt.