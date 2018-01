Un exemplar de râs, fotografiat in Parcul National Piatra Craiului. Romsilva: Romania are una dintre cele mai mari populatii de râsi din Europa

Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de râs care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului."Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii Romsilva estimeaza ca traiesc patru exemplare de râs, pe baza monitorizarii speciei", este mesajul care insoteste imaginile.Potrivit specialistilor, Romania are una dintre cele mai mari populatii de râs din Europa.Râsul (Lynx Lynx) este cea mai mare felina din Europa, atingand greutatea de pana la 40 de kilograme si o lungime de peste un metru. Este un carnivor extrem de discret, rar putand fi vazut de oameni in libertate.Populatia de râs din Romania a crescut puternic in ultimul secol, in prezent specialistii in cinegetica estimand o populatie de aproximativ 2.600 de exemplare la nivelul intregii tari.Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de paduri, adica 47% din padurile tarii.