 Cod galben de ceata in 11 judete, pana la ora 10.00

Unsprezece judete sunt sub avertizare Cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene, relateaza News.ro.





Avertizarea vizeaza judetele Dambovita, Arges, Prahova, unde izolat exista si conditii de polei, si Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Botosani, Galati si Suceava.





Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene.