Ninsori, ploi, lapovita si polei, in toata tara, incepand de vineri seara

Meteorologii au informat ca in cursul serii de vineri spre sambata in zonele montane va ninge, in special in Maramures si in Transilvania, iar in Moldova vor fi precipitatii mixte, local formandu-se gheata si polei. Din a doua parte a zilei de sambata, ploile si lapovita se vor extinde in sud si sud-est, iar duminica acestea se vor extinde in majoritatea regiunilor.





Vineri seara, incepand cu ora 20.00, in zonele montane va ninge. Astfel, in Maramures si in Transilvania vor predomina ninsorile, in Moldova vor fi precipitatii mixte si local se va forma ghetus sau polei.





De sambata, incepand cu ora 15.00, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud-est; in Muntenia si in Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput, iar in cursul serii si al noptii predominant ninsoare, astfel ca se va depune strat nou de zapada in medie de 4...8 cm, local in jurul a 10 cm.





In zona montana, in special in Carpatii Meridionali si de Curbura, temporar va ninge.





Vantul se va intensifica in cursul noptii de sambata spre duminica (20/21 ianuarie) la munte, mai ales pe creste, cu rafale de peste 70 km/h, local viscolind sau spulberand zapada, iar in sud si sud-est va deveni moderat, cu intensificari de pana la 40¬45 km/h local in Dobrogea.





Incepand din a doua parte a zilei de duminica, 21 ianuarie, aria precipitatiilor va fi in extindere in majoritatea regiunilor si treptat vor predomina ninsorile.