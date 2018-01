Naufragiul petrolierului iranian in largul Shanghaiului a provocat o maree neagra de marimea Parisului

Sanchi, care transporta 136.000 tone de hidrocarburi, usoare, s-a scufundat duminica dupa ce a ars timp de o saptamana, in urma unei coliziuni cu un cargo la circa 300 kilometri est de Shanghai.Administratia nationala a oceanelor a anuntat miercuri seara ca supravegheaza patru panze de hidrocarburi cu o suprafata totala de 101 km2.Marti, Administratia oceanelor anuntase o maree neagra de 69 km2, la care se adauga o poluare "sporadica" pe alti 40 km2.Sanchi zace acum la 115 metri adancime, a anuntat miercuri ministerul Transporturilor, care a adaugat ca "roboti submarini sunt amplasati pentru a explora apele din zona epavei".Doar trei cadavre au fost recuparate in conditiile in care echipajul era forma din 32 de membri, 30 de iranieni si doi cetateni din Bangladesh. Nu mai exista nicio speranta de a gasi supravietuitori si cautarile au fost oprite.