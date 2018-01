Arad: Temperaturile ridicate au dus la inmugurirea mai multor specii de copaci; specialistii spun ca s-ar putea diminua productia de fructe

Localnici din mai multe zone ale judetului Arad au constatat ca pe campuri si in gradini au aparut, in afara de ghiocei, flori specifice lunii martie, in timp ce mai multe specii de copaci au inmugurit, inclusiv pomi fructiferi.In varsta de 93 de ani, Ioan Petroman este unul dintre cei mai batrani localnici din satul Rapsig, el afirmand ca nu s-a mai intamplat pana acum sa aiba copaci inmuguriti la inceput de ianuarie."Primii muguri i-am observat chiar de Boboteaza, cand aveam deja plina gradina de ghiocei. Daca va mai fi cald cateva zile, pomii vor avea flori. Nu am mai vazut in viata mea pomi cu muguri la inceput de ianuarie. In iarna asta, inca nu am avut nici zapada", a spus localnicul.El are in curte magnolii si lilieci inmuguriti, care aproape dau flori, iar alti localnici au pomi fructiferi in aceeasi situatie.Specialistul fitosanitar Ioan Martin, seful Directiei Agricole Arad, a declarat pentru News.ro ca situatia "este absolut neobisnuita pentru inceputul de an"."Consecintele pot fi neplacute pentru proprietarii de plantatii pomicole, pentru ca cel mai probabil vor urma perioade de ger, iar mugurii vor ingheta. Pomii nu vor mai da roade si se va reduce productia de fructe in acest an", a declarat Ioan Martin.Localnicii spun ca magnoliile si liliecii infloreau, in mod obisnuit, in martie, iar cand au fost ierni mai calde s-a intamplat cel mai devreme sa apara muguri in februarie.In primele zile din luna ianuarie, in judetul Arad s-au inregistrat frecvent 15-16 grade ziua si pana la 9 grade Celsius noaptea.