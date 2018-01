VIDEO Haita de lupi filmata intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului. Romsilva: Populatia de lup din Romania este una din cele mai mari din Europa

O haita de lupi a fost filmata cu o camera de monitorizare a faunei intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva, potrivit news.ro. Potrivit specialistilor, populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din Europa. Lupii au fost filmati, intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, de o camera de monitorizare a faunei, potrivit paginii de Facebook a Romsilava."Lupul (Canis lupus), cea mai mare specie din familia Canidae, este un carnivor care traieste in haita si are un rol important in mentinerea echilibrului #ecologic si mentinerea unor ecosisteme natural sanatoase", ste mesajul care insoteste postarea de pe pagina de Facebook a Romsilva. Specialistii in cinegetica estimeaza ca populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din Europa. Romsilva administreaza 3,14 milioane de hectare de paduri, adica 47% din padurile tarii.