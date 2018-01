Cod galben de ceata in noua judete, sambata dimineata. Trafic rutier ingreunat in trei judete

Meteorologii au emis, sambata dimineata, mai multe avertizari de ceata valabile in judetele Cluj, Vrancea, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Vrancea, Bacau, pana la ora 11.00. Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Vaslui si Vrancea se desfasoara ingreunat, informeaza Centrul Infotrafic.

Ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m, iar fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile naționale și județene, avertizeaza meteorologii.

Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Buzau, Vaslui si Vrancea se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.





Pe autostrada A3 Gilau - Campia Turzii ceata a redus vizibilitatea sub 100 de metri.

Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, politistii recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.