Meteorologii au emis noi avertizari de ceata pentru sapte judete pana la ora 14.00. Ceata va determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m, in judetele Vrancea, Bacau, Vaslui, Botosani, Galati, Neamt, Suceava. Izolat va fi semnalata si burnita.

Pana la ora 12.00, este in vigoare o avertizare de Cod galben de ceata si in judetul Cluj.