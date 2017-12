Cod galben de ceata in Vaslui si vant si ninsori viscolite la munte, in urmatoarele ore

Meteorologii au emis o atentionare de Cod Galben de ceata pentru judetul Vaslui, dar si atentionari de ninsori viscolite in Maramures si Bistrita-Nasaud, precum si vant de pana la 100 de kilometri pe ora la rafale in Neamt si Suceava, in zonele montane.

In judetul Vaslui, pana la ora 14.00, va fi ceață care va determină scăderea vizibilității local sub 200m, izolat sub 50 m, indeosebi pe vai.

In judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, pana la ora 15.00, meteorologii atentioneaza ca, la altitudini de peste 1700 m, vântul va prezenta intensificări care la rafală vor atinge 80...100 km/h.

In judetele Neamt si Suceava, in zona montană, la altitudini de peste 1700m, vântul va prezenta intensificări ce vor atinge și depăși la rafală 90...100 km/h, spuberând și viscolind zăpada.