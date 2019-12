Dr. Iasmina Dragomir, despre efectele discriminării: Oamenii vin ''pe ascuns'' la psihiatru și insistă ca cei din familie să nu afle. E trist

Medicii schimbării

În cadrul campaniei Medicii Schimbării, o cunoaștem astăzi pe dr Iasmina Dragomir, medic primar psihiatrie, Hyperclinica MedLife Cluj Napoca, care crede că stigmatizarea apare din frica, ignoranță și lipsă de implicare.





Stigmatizarea publică și autostigmatizare. Cum sunt discriminate persoanele cu boli psihice în familie, la locul de muncă, în instituții

Dacă ar fi să prezentăm lucrurile foarte didactic, această stigmatizare se petrece la nivelul a trei piloni esențiali: structural (se manifestă la nivel instituțional prin legislație, lipsa protecției reale, deficitul de programe de reinserție socială, profesională, personală), social (atitudini și credințe negative adoptate de către societate, alimentate de lipsa de informare și cultură medicală, legende, anumite filme sau materiale beletristice denigratoare și, din păcate, mass media) și individual (stigma internalizată sau autostigma, în care pacientul însuși se disprețuiește sau se simte rușinat de propria suferință).





Se ajunge la discriminare din frica, ignoranță și neimplicare.

În ceea ce privește locurile de munca, din păcate, pacienții noștri au învățat că e mai sigur să nu menționeze o suferință psihiatrică pentru că, cel mai probabil, nu vor trece de un interviu. În societate vor fi marginalizați sau ironizați, sau fiecare atitudine le va fi analizată din perspectiva unei tulburări mintale. Așa că, spun cu tristețe lucrul acesta, în general pacienții noștri tac și se ascund.





''E doar în mintea ta, boala este dovadă de slăbiciune, persoanele bolnave psihic sunt periculoase, violente, trebuie să stea în instituții speciale să nu le vedem''.

Din păcate, aceste probleme de neurotransmisie pot surveni la oricare dintre noi, fără a fi obligatoriu un istoric familial de boli psihice sau elemente din copilărie sugestive pentru un astfel de deznodământ. Este o realitate pe care o transmit tuturor celor cu care vin în contact, atât în ideea de a “consola” pacientul psihiatric, dar și de a genera empatie celor care nu suferă de afecțiuni din acest spectru. Este un exercițiu bun de înțelegere schimbul de roluri, chiar dacă are loc doar la nivel imaginativ.





Instituționalizarea este mai degrabă expresia incapacității unui stat de a reinsera pacienții în societate, decât al neputinței medicilor în fața bolii.

Progresele în psihofarmacologie au fost fantastice în ultimul secol, majoritatea pacienților sunt recuperabili dacă li se oferă contextul potrivit. Cunosc pacienți cu schizofrenie sau tulburare bipolară, afecțiuni considerate severe, care duc o viață absolut normală cu tratamentul adecvat. Instituționalizarea este mai degrabă expresia incapacității unui stat de a reinsera pacienții în societate, decât al neputinței medicilor în fața bolii.





Dacă înțelegem boala, înțelegem și comportamentul bolnavului, universul și temerile sale și atunci nu ni se mai par atât de imprevizibili și periculoși

Dacă înțelegem boala, înțelegem și comportamentul bolnavului, universul și temerile sale și atunci nu ni se mai par atât de imprevizibili și periculoși. Pentru că gesturile capătă logica suferinței fiecăruia. Dacă, în schimb, vedem la știri doar cum un bolnav a agresat și ucis 6 oameni nevinovați, cum altul a devenit criminal în serie în numele religiei, atunci sigur atitudinea va fi una de respingere.





Când marginalizezi un tânăr de 25 de ani, îi întărești convingerea că este incapabil și irecuperabil. Sunt vieți pierdute efectiv.

O atitudine denigratoare va bloca și accesul acestor persoane la evaluare și tratament de specialitate. Nu o dată s-a întâmplat ca pacienții să vina “pe ascuns” la psihiatru și să insiste ca cei din familie să nu afle. E trist.





Psihiatria este considerată peste tot Cenușăreasa medicinei, iar la noi este, deocamdată, o Cenușăreasă foarte săracă, peticită și prăfuită.

Există multe vedete, atât în România cât și în afara țării, care au început să vorbească despre experiențele lor și acest lucru ajută mult. Există multe mesaje în mediul virtual care luptă pentru destigmatizare. Există ONG-uri care luptă pentru acești oameni. Existăm și noi, personalul medical, care facem… ce putem. Cred însă că schimbarea trebuie să vină la nivel de legislație, restructurare, mediatizare și informare la nivel larg. Și, în primul rand, schimbarea trebuie să vină în mintea și sufletul fiecăruia dintre noi.













