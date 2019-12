VIDEO Dr. Mihai Olteanu, medicul care ajută oamenii să lupte împotriva cancerului: Cancerul pulmonar este supranumit împăratul împăraților bolilor, ratele de mortalitate și incidență sunt foarte mari

Medicii schimbării



În România, cancerul pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză de deces cauzat de cancer, rata mortalității crescând cu aproape 14 % din 2000, în principal din cauza ratelor ridicate ale fumatului, conform raportului " Starea Sănătății în Uniunea Europeană ", din 2019.









Cancerul pulmonar, împăratul împăraților bolilor





90% dintre cazurile de cancer pulmonar se dezvoltă la fumători

Oamenii trebuie să conștientizeze cât de important este să meargă la control, cu atât mai mult dacă sunt în categoriile de risc amintite anterior. Atunci când apar simptomele și pacientul ajunge la medic, cancerul este fie dezvoltat locoregional, adică infiltrat în mai multe structuri anatomice din jur, fie metastazat la distanță, adică în creier, ficat, os, glande suprarenale și așa mai departe. În astfel de cazuri intervenția chirurgicală, care este singura curativă în cancerul bronhopulmonar, este deja depășită, adică pacientul este într-un stadiu inoperabil, deci este trimis mai departe la oncolog, nu la chirurg.

Tratamentul cancerului este personalizat, nu universal.

De când s-a descoperit, imunoterapia face minuni. Cancerul secretă anumite substanțe care inhibă celulele imune, astfel că ele nu mai încearcă să le distrugă pe cele canceroase. Imunoterapia inhibă inhibiția, adică celulele imune încep să le recunoască pe cele care nu aparțin organismului și le distrug. Scopul final este descoperirea unor molecule de medicament care acționează foarte agresiv față de celulele canceroase, dar în același timp cât mai blând față de organism.





În România există registre naționale ale bolnavilor de cancer în numai două orașe

Situația bolnavilor de cancer din România rămâne un mister dacă ne referim la date exacte. Singurele registre naționale sunt la Cluj și la Timișoara, unde există o statistică centralizată.





Bronhoscopia, cea mai importantă procedură pentru stabilirea diagnosticului histopatologic

”Medicul trebuie să trateze pacientul ca pe un partener în această investigație. Eu le spun să ridice mâna dacă îi deranjează ceva. Scot bronhoscopul și îi las să se liniștească, nu este o problemă”.





Temerile pacienților care intră pe ușa cabinetului

În străinătate bronhoscopia se face cu sedare, dar în România se optează de multe ori pentru anestezia locală. La noi la clinică lăsăm pacientul să aleagă, iar majoritatea preferă sedarea, adică să fie adormiți pentru câteva minute.





La fiecare 30 de secunde o persoană moare din cauza cancerului pulmonar, la nivel global.

85-90% dintre cancerele pulmonare sunt deja inoperabile în momentul diagnosticării. Asta reflectă cât de importantă este prevenția, iar cel mai bun prieten al prevenției este screening-ul. Primul pas este identificarea unei anumite categorii din populația generală care are un risc crescut de a dezvolta cancer bronhopulmonar în cursul vieții. S-a ajuns la un acord comun cum că ar fi vorba despre oamenii cu vârsta cuprinsă între 55 și 74 de ani. În rândul acestora trebuie să se facă o tomografie computerizată cu doză joasă de iradiere, care durează 5-10 minute, astfel încât să se descopere dacă există noduli incipienți. Deși impactul pozitiv este evident, în România nu există un program național de prevenție prin screening.





Când ajunge pacientul la medic?

Pacienții ajung prima dată la medicul de familie pentru că tușesc, scuipă sânge, scad în greutate, respiră din ce în ce mai greu sau aud tot felul de zgomote neobișnuite din plămâni. Cancerul bronhopulmonar determină și formarea lichidului pleural lângă plămân, astfel că apar dificultăți de respirație fiindcă plămânul este comprimat de lichid. Chiar și o simplă răgușeală poate să însemne că structurile dintre plămâni sunt deja acaparate de cancer și că s-a ajuns într-un stadiu inoperabil.





Metoda LCI (linked colour imaging) poate salva vieți

Anumite aparate folosite de pneumologi au o funcție suplimentară care permite identificarea leziunilor endobronșice incipiente, care nu sunt încă invazive. Acestea pot fi urmărite în timp, poate chiar îndepărtate endoscopic, dacă nu chiar chirurgical, astfel încât pacientul să nu ajungă într-un stadiu foarte grav. Metoda se numește LCI (linked colour imaging) și folosește lungimi de undă și un joc computerizat de amplificare a contrastului dintre structurile anatomice normale și cele anormale. Astfel, specialistul se axează direct pe structurile anormale.





Medicii schimbării conturează portretele unor medici excepționali și prezintă exemple de bună practică din întreaga țară, atât din sistemul privat, cât și din cel de stat. Poveștile medicilor care fac întotdeauna mai mult, ale spitalelor care au primit o nouă șansă cu sprijinul comunității sau ale cabinetelor medicale dotate de medici de familie sunt doar câteva exemple și completează seria poveștilor de pe Articolul face parte din campania Medicii schimbări i, un demers MedLife menit să crească încrederea românilor în sistemul de sănătate. Inițiativa aduce în prim plan modelele pozitive din sistemului medical românesc și arată că evoluția se produce din interior, inspirându-ne să avem încredere în profesioniștii care forțează schimbarea de paradigmă. Curajoșii, întreprinzătorii, vizionarii, cei care împotriva lipsurilor sau a lacunelor sistemului reușesc să-l reformeze puțin câte puțin, în fiecare zi.Medicii schimbării conturează portretele unor medici excepționali și prezintă exemple de bună practică din întreaga țară, atât din sistemul privat, cât și din cel de stat. Poveștile medicilor care fac întotdeauna mai mult, ale spitalelor care au primit o nouă șansă cu sprijinul comunității sau ale cabinetelor medicale dotate de medici de familie sunt doar câteva exemple și completează seria poveștilor de pe platforma campaniei.

