Dr. Viorel Dejeu, medicul care s-a întors în România să lupte împotriva obezității: Specialiștii în nutriție nu ar trebui să se ocupe cu ‘diete minune’, ci să învețe oamenii să facă alegeri sănătoase

​A profesat în străinătate în spitale de top, dar s-a întors în țară să practice tot ce a văzut și a învățat despre obezitate. "Dacă nu cunoști decât colțul tău de lume, o să crezi că ceea ce faci este grozav și este unica soluție de a rezolva o problemă. Când călătorești și schimbi decorul, îți dai seama că ai multe de învățat", spune Dr. Viorel Dejeu.

În ultimii ani, medicii români sunt discreditați la maxim în propria lor țară. Se practică generalizări nepermise.

Experiența m-a ajutat din punct de vedere tehnic să am niște deprinderi, dar m-a ajutat să și văd pacientul dintr-o altă perspectivă.

Peste 50% din populația României se luptă cu kilogramele în plus.

Cauzele obezității. Avem mai multă hrană, mai ieftină și mai săracă în nutrienți.

A fi obez nu înseamnă de fiecare dată că ești și leneș și lipsit de motivație.

În fiecare an apare o altă dietă sau pastila minune. Multe dintre acestea sunt doar exerciții de marketing mincinos.

Specialiștii în nutritie nu ar trebui să se ocupe cu ‘diete minune’, ci să învețe pacienții să facă alegeri sănătoase

Chirurgia obezității în România s-a dezvoltat destul de mult în ultimii ani, dar, din păcate, aceste intervenții nu sunt acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate

În cadrul campaniei Medicii schimbării, îl cunoaștem astăzi pe dr. Viorel Dejeu, medic specialist Chirurgie Generală. Activitatea sa principală este în domeniul chirurgiei obezității și coordonează două departamente de chirurgia obezității în clinicile MedLife din Sibiu și Arad.Am vrut să am parte de o pregătire cât mai bună și mai actuală, ori acest lucru poate fi greu de realizat în România, uneori. Experiența de a lucra într-un alt sistem și într-o altă țară înseamnă mai multe perspective asupra aceleiași probleme. Când călătorești și schimbi decorul, îți dai seama că ai multe de învățat. Concluzia mea a fost că unele lucruri le facem foarte prost, dar sunt și multe lucruri pe care le facem bine. Din păcate, în ultimii ani, medicii români sunt discreditați la maxim în propria lor țară. Se practică generalizări nepermise. Avem calitate umana și profesioniști foarte buni în țară. Medici slab pregătiți există și în alte sisteme mai bune decât al nostru.Totuși, nu am întâlnit o campanie atât de agresivă de denigrare ca aici. Cine știe? Poate așa ne vindecăm noi cutumele, mergând la extreme.Cumva s-a desacralizat imaginea pe care o aveam eu despre a fi medic și a face medicină. În cărțile vechi de istoria medicinei pe care le citeam în studenție, medicul era un zeu. Punea diagnostice văzând un pacient de la distanță, în mâna lui erau viața și moartea, nimeni nu putea să îl conteste, mai ales dacă vorbim de marii profesori. În 2019 pacientul este în centru, diagnosticul îl punem de regula într-o echipă multidisciplinară, întotdeauna este binevenită o a doua opinie, riscurile se explică clar și ni le asumăm împreună cu pacientul. E o schimbare de paradigmă pe care am intrezarit-o mai devreme și am decis să o practic. Din fericire, văd că schimbarea asta prinde consistență și în România, odată cu schimbul de generații.Ce aș schimba în spitalele din România? Daca aș putea, aș aloca un procent mult mai mare din PIB sănătății și educației. M-aș asigura că banii sunt bine folosiți, nu pierduți în acte de corupție. Aș îmbunătăți protocoalele de funcționare, în așa fel încât pacienții să fie protejați. Trebuie să ajungem să avem niște standarde de calitate sub care să nu coborâm. În acest moment, poți să ai o experiență excelentă în spitalele din România sau poți să suferi nepermis de mult. Accidentele ar trebui pas cu pas să devină excepții analizate și controlate, iar nivelul mediu general să tindă spre acel standard de calitate.Dintre cei care au exces de greutate, aproape jumătate sunt deja obezi (între 20-30 % din populația generală). Vorbim despre o epidemie de obezitate atât în Romania cât și la nivel mondial. Se estimează că este posibil ca în 10 ani 50% din populația mondială să sufere de un grad de obezitate. La momentul actual, în Uniunea Europeană, 1 din 3 copii care au vârsta de 11 ani este obez. Acești copii în marea lor majoritate vor ajunge adulți obezi. Așadar, este o problemă importantă și urgentă de sănătate publică. Dacă nu este adresată corespunzător, se va transforma într-o piatră de moară pentru orice sistem de sănătate al unei țări. Contrar opiniei generale, obezitatea nu este o problemă estetică, chiar dacă este și așa ceva. Obezitatea înseamnă un cumul de afecțiuni, de boli, care alterează semnificativ sănătatea individului; înseamnă riscuri mai mari de cancer, durată de viață mai scurtă. Obezii au o calitate mai scăzută a vieții, comparativ cu populația generală. Pe vremuri dacă erai obez (n.b. “gras”), se considera că ești sănătos, că pleznești de sănătate, că o duci bine. De fapt, e tocmai contrariul. Studiile ne spun că oamenii saraci și cu un nivel mai redus de educație sunt cei care au cea mai mare prevalență a obezității.Definiția cea mai simpla a obezitatii este aceea a unui dezechilbru energetic între aportul și consumul de calorii. Adică mâncăm mai mult decât reușim să consumăm de-a lungul unei zile. Totuși, povestea este mai complexă. Avem mulți factori predispozanți. Din punct de vedere social și economic, se petrec schimbări profunde care atunci când se întâlnesc cu vulnerabilitatea individului, fac ca obezitatea să fie un dat, dincolo de controlul voluntar. Avem mai multă hrană, mai ieftină și mai săracă în nutrienți. Alte schimbări importante sunt creșterea economică, industrializarea, schimbarea tipului de transport, urbanizarea, agricultura modernă etc. Pe măsură ce o țară se dezvoltă, înregistrând un avans în cele enumerate mai sus, cu atât și obezitatea este mai frecventă.La nivel individual avem mulți factori care pot să reprezinte o vulnerabilitate. Constelația genetică, de exemplu, poate să determine ca o persoana să aibă altă repartiție a grăsimii și mecanisme diferite de consum a caloriilor. Unele afecțiuni cronice pot să predispună la obezitate. Intervin apoi stilul de viață, familia (se spune că, de obicei, nu există obezi, ci familii de obezi), inactivitatea, dieta dezechilibrată, anumite medicamente, sarcina, vârsta, lipsa de somn etc. Comportamentul individului este tocmai liantul între vulnerabilitățile care vin din interior și cele care vin din exterior.De multe ori factorii înconjurători și predispozițiile interne sunt atât de puternice, încât individul este lipsit de control asupra propriei situații. Persoanele cu exces de greutate sunt o categorie socială frecvent ridiculizată și discriminată. Atunci când văd un obez pe stradă, prea mulți oameni îl eticheteaza și culpabilizeaza. A fi obez, de fapt, înseamnă că ai niște probleme medicale serioase care necesită ajutor specializat. Nu te poți vindeca singur de obezitate, mai ales dacă vorbim de stadii avansate ale ei.Există o industrie toxică pusă doar pe a face profit de pe urma unor persoane vulnerabile. În fiecare an apare o altă dietă sau pastila minune. Unii se laudă că fac testări genetice să vadă ce alimente trebuie să consumăm, alții ne recomandă tot felul de produse prefabricate care să ne înlocuiască hrana. Din pacate, multe din acestea sunt doar exerciții de marketing mincinos. Orice dieta extremă, pastilele de slăbit folosite fără îndrumarea unui medic specialist duc la agravarea problemelor de sănătate. Este foarte greu să revii la greutatea normală, apoi și mai greu te menții. Metabolismul devine foarte lent și este greu de învins.Practic, cei care se confruntă cu obezitatea au de făcut două-trei lucruri importante.În primul rând, să se adreseze unor specialiști care pot să evalueze exhaustiv problemele de sănătate.În al doilea rând, să își ajusteze stilul de viață. Specialiștii în nutritie nu ar trebui să se ocupe cu ‘diete minune’, care se vand mai bine, ci să învețe pacienții să facă alegeri sănătoase. Dacă nu reușești să te disciplinezi să mananci puțin și sănătos și să faci cât mai multă mișcare, o dietă sau pastila nu o va face în locul tău. Aici e important să nuanțez: cei care sunt deja după multiple cure eșuate și au obezitate avansată, singura lor șansă de a se întoarce la greutatea normală este chirurgia obezității. Practic, metodele chirurgicale sunt singurele care funcționează cu adevărat. Chirurgia obezității (sau bariatrica) este deja o specialitate aparte în medicină, cu intervenții precum gastric sleeve (in popor numita ‘’micsorare de stomac), gastric bypass etc. Aici nu mai este vorba despre păreri sau moda, ci despre un domeniu medical susținut de dovezi științifice și de studii pe sute de mii de pacienți operați. Bineînțeles, aceste intervenții funcționează pe termen lung doar dacă pacientul își face partea, ajustându-si stilul de viață și respectând indicațiile echipei medicale.Există cel puțin 2-3 centre de mare volum unde se fac multe intervenții anual și există un nivel foarte bun de experiența. Aceste intervenții nu doar că vindecă de obezitate, dar vindecă diabetul, hipertensiunea, apneea de somn, dislipidemiile și aș putea să continui să enumar. Sunt deja în ghidurile de tratament a obezității și diabetului in vest. Din păcate, în România aceste intervenții nu sunt acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate. Ar fi deja cazul să apară un program național de chirurgia obezității, în care măcar o parte din aceste intervenții să fie acoperite de CAS. Bineînțeles, la fel ca obezitatea, și aceste intervenții sunt considerate de mulți ca fiind ‘estetice’. Partea estetică este un efect colateral. Aceste intervenții sunt metabolice, ajutând pacientul să se vindece de bolile asociate obezității......Articolul face parte din campania Medicii schimbării, un demers MedLife menit să crească încrederea românilor în sistemul de sănătate. Inițiativa aduce în prim plan modelele pozitive din sistemului medical românesc și arată că evoluția se produce din interior, inspirându-ne să avem încredere în profesioniștii care forțează schimbarea de paradigmă. Curajoșii, întreprinzătorii, vizionarii, cei care împotriva lipsurilor sau a lacunelor sistemului reușesc să-l reformeze puțin câte puțin, în fiecare zi.Medicii schimbării contureză portretele unor medici excepționali și prezintă exemple de bună practică din întreaga țară, atât din sistemul privat, cât și din cel de stat. Poveștile medicilor care fac întotdeauna mai mult, ale spitalelor care au primit o nouă șansă cu sprijinul comunității sau ale cabinetelor medicale dotate de medici de familie sunt doar câteva exemple și completează seria poveștilor de pe platforma campaniei