Medicul român care i-a învățat pe bulgari cum să-și salveze copiii cu amiotrofie spinala, una dintre cele mai grave boli degenerative VIDEO

​Medicii schimbarii

Cred că m-a impresionat faptul că nu doar noi încercăm să-i încurajăm pe părinți, pe pacienți, uneori se întoarce și pentru noi.









La Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Nicolae Robănescu ajung pacienți cu diferite afectiuni, de la un simplu diagnostic de picior stramb congenital sau scolioză, până la pacienți transferați din secții de ATI, care au suferit diverse intervenții neurochirurgicale, în urma politraumatismului prin accident rutier.

Pe 5 și 6 februarie 2019 au venit în centru medici din mai multe spitale din Bulgaria și kinetoterapeuți. Am ținut legătura cu unii dintre ei și am felicitat-o personal pe doctorița care momentan este singura care administrează medicamentul acesta și în Bulgaria.





Si multumiri





În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu, că dacă n-ar fi el, n-aș fi unde sunt și n-aș reuși să fiu așa cum sunt. În al doilea rând, aș începe cu dascălii, din primii ani de școală, de la învățătoarea mea, până la prima mea dirigintă și ultima mea dirigintă, cea din liceu. Bineînțeles că mai sunt mulți profesori până acolo, cărora trebuie să le mulțumesc și din facultate tuturor profesorilor. Apoi profesorilor pe care i-am întâlnit în anii de rezidențiat și nu numai, medicilor, colegilor cu care lucrez și familiei mele, care mă susține de când m-am născut și acum familiei mele care mă suportă pentru cât timp lipsesc de acasă. Și tuturor celor pe care i-am uitat, le mulțumesc tuturor.

Medic îmi doream de când eram mică, nici nu știam cu ce se mănâncă. Știam doar că mama mea e medic și că vreau și eu să fiu la fel, tot medic și să consult. De ce am ales să fiu pediatru? Pentru că cel mai bine mă simt în mijlocul copiilor și cineva mă întreba ''bine, bine, dar când ești pediatru ești în mijlocul unor copii bolnavi'' și zic ''da, dar prefer să fiu în mijlocul unor copii bolnavi decât să stau în mijlocul unor adulți, indiferent cum ar fi''.Sincer vorbind, îmi place foarte mult să vorbesc cu copiii, să interacționez cu ei. Am senzația că sunt în elementul meu când sunt cu copiii și când stau de vorbă cu ei. Așa simt eu.Eu trăiesc fiecare dramă și în general trăiesc drama părinților pentru că spre deosebire de adult, copilul trece altfel, și prin boală și prin situațiile mai neplăcute.El vede întotdeauna partea plină a paharului, în schimb părintele o vede taman pe aia goală. Și atunci mă încarc cu drama părintelui, pentru că și eu sunt la rândul meu părinte, dar mă bucur alături de copil pentru fiecare progres, sau mă bucur pentru copil, poate că nu toți progresează, dar pe mine mă bucură să-l văd pe el, să văd că i-am făcut un bine.M-a impresionat cazul unei paciente cu o boală genetică, al cărui prognostic îl cunoșteam și îl știa și ea încă de dinainte de a veni aici. Am fost devastată pentru că nu puteam să concep, adică știu, există boli pe care încă nu le putem vindeca, dar mama aceasta era atât de senină și se uita în ochii noștri și încerca să ne convingă să o să fie bine: ”stați fără grijă, când o să fie mai bine copilul meu, eu o să mă întorc la dvs”.Ne bucurăm să vedem că pacienți care au venit cu stare vegetativă, adică un fel de comă ca să mă exprim mai pe înțelesul oamenilor, se trezesc la viață, încep să umble, să vorbească.Practic, se nasc a doua oară.Un moment de bucurie a fost și când am început să administrăm pentru prima oară un tratament inovator, la pacienții cu amiotrofie spinală. Sunt pacienți cu boală neuromusculară, a cărei evoluție este progresivă, este o boală degenerativă. În timp, neuronii motori mor și acești pacienți își pierd abilitatea de a se mișca, de a respira, de a înghiți.Problema e, pe lângă deschiderea centrelor în mai multe zone ale țării, și alocarea de fonduri.Au rămas încă peste 30 de copii care nu au început încă tratamentul, chiar la noi în centru se află pacienți care în acest răstimp au pierdut din achizițiile motorii. Avem o fetiță care acum un an, când s-a început tratamentul, mergea, acum nu mai merge doar pentru că nu a primit tratamentul. N-am vrea să ajungem ca acești copii să se stingă doar pentru că nu primesc tratament. Bineînțeles, mai sunt și adulții, nici ei nu au tratament.Noi îi susținem. În primul rând îi susținem moral, în al doilea rând îi susținem cu tot ce înseamnă cunoștințe medicale despre standardele de îngrijire, care trebuie aplicate fie că primești tratamentul, fie că nu. Îi susținem inclusiv prin notificarea casei de asigurări că e nevoie de tratament, că e nevoie în urgență pentru anumiți tratamentul. Pentru toți e bine să înceapă cât mai repede, dar anumiți copii au nevoie de pe-o zi pe alta pentru că în funcție de tipul bolii, e o chestiune de viață și de moarte și e la secundă. Adică un pacient cu amiotrofie spinală tip 1 se poate stinge și la două-trei luni de viață.Da, este vorba despre un pacient din Bulgaria, al cărui tată încă din noiembrie 2018 ne abordase prin e-mail pe noi, echipa de aici din centru. Eu am ținut legătura cu tatăl acestui pacient pentru că mi se părea imposibil să nu încerci să faci ceva pentru el.În primul rând am vorbit cu cei de la casă, l-am chemat pe pacient aici, a fost evaluat, i s-a spus că nu se poate face prin programul național și era firesc, nefiind cetățean român și atunci am făcut toate demersurile, am făcut solicitări ca statul bulgar să plătească în contul spitalului nostru prețul pentru cele patru flacoane, câte erau necesare inițierii tratamentului. Am început tratamentul când încă banii nu intraseră în cont. Aveam dovada plății efectuate de către statul bulgar, inclusiv îi amenințasem la telefon așa, voalat. Le-am spus: "Sper să nu fim noi cauză de al treilea război mondial". Și, în fine, a venit chiar și ambasadorul Bulgariei, adică aveam chiar toate certitudinile că plata se va efectua.Până la urmă banii au ajuns unde trebuie, băiețelul la a doua, la a treia injectare tot timpul era stresat. Întotdeauna primul lucru pe care il intreba era daca au ajuns banii. Deci, pe el îl interesa dacă au ajuns banii, pentru că este de o maturitate...