Testele inițiale făcute de medicii legiști arată că moartea celebrului actor Matthew Perry nu a fost cauzată de o supradoză de fentanil sau metamfetamină, scrie TMZ. Totuși, ancheta continuă în cazul morții sale, pentru a se vedea dacă în corpul actorului erau prezente alte substanțe în momentul în care a decedat.

Actorul Matthew Perry a murit la vârsta de 54 de ani la locuința sa din Los Angeles Foto: David Acosta/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rezultatele finale vor fi gata în următoarele patru sau șase luni, iar abia atunci medicul legist va putea stabili cu exactitate cauza și modul în care Matthew Perry a murit.

În casa actorului au fost găsite medicamente eliberate pe baza unei rețete emise de un doctor, în baza mai multor afecțiuni pe care acesta le avea.

Actorul Matthew Perry, în vârstă de 54 de ani, care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din sitcomul de succes „Friends", a fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, sâmbătă. Potrivit Los Angeles Times, actorul a fost găsit mort în cada de baie, notează Agerpres.

Nu a fost găsit niciun indiciu care să sugereze un act criminal, potrivit unor surse anonime citate de acelaşi ziar şi de tabloidul TMZ, primul care a anunţat decesul.

Născut în Williamstown, Massachusetts, şi având un tată actor şi o mamă jurnalistă, Perry s-a mutat cu ea în Ottawa, Canada, când era copil, după ce părinţii săi s-au despărţit.

Perry şi-a urmat pasiunea pentru tenis şi a devenit un jucător de top în Canada. Ca şi tatăl său, tânărul Perry a fost interesat de actorie după ce s-a mutat la Los Angeles când era adolescent, pentru a locui cu acesta. Primul rol atribuit lui Perry a fost unul mic, în drama ”240-Robert”, în 1979.

Ulterior, alte roluri mici i-au fost oferite în show-uri precum “Charles in Charge,” “Silver Spoons” şi “The Tracey Ullman Show”.

Primul său rol de film l-a primit când era încă în liceu, jucând alături de River Phoenix în filmul din 1988 “A Night in the Life of Jimmy Reardon”.

În anul dinaintea lansării acestui film, Perry a jucat în sitcom-ul ”Second Chances” (ulterior redenumit ”Boys Will Be Boys”), despre un bărbat care moare şi se întoarce pe pământ pentru a-i deveni mentor versiunii mai tinere a sa, jucată de Perry.

Serialul nu a reuşit să capteze audienţa, dar Perry a continuat să obţină roluri mai însemnate în proiecte de televiziune, între care “Growing Pains,” “Who’s The Boss” şi “Beverly Hills, 90210.”

